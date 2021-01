Le CES virtuel 2021 nous inonde de nouveautés, mais il ne semble pas avoir appris quoi que ce soit de 2020

Le monde est encore (plus ou moins) confiné. Le télétravail s’impose et pose un changement social radical, mais le CES, le salon dans lequel il faut assister à la réponse de l’industrie et à la présentation de solutions pour l’avenir a été un échec en ce sens.

En fait, cela a été un CES comme ceux du passé, à l’exception de son format virtuel. Nous avons vu un barrage de nouvelles en continu et ils ne semblent pas vouloir se rendre compte que la pandémie nous a changé, peut-être pour toujours. Par exemple, où sont les webcams?

Le CES 2021 ne sait pas ce qu’était 2020

Chez Engadget, nous avons couvert le CES 2021 avec la même intensité que les années précédentes: ces 60 sujets le démontrent et le représentent fait partie de ce que l’industrie technologique suscite pour cette 2021.

Des ordinateurs portables de toutes les couleurs (oui, très gaming), Téléviseurs MicroLED (parce que l’OLED n’est plus qu’une tendance dans les panneaux plus petits), les processeurs et les cartes graphiques, et, bien sûr, les produits qui font les gros titres (et qui ont l’air de désir) même si nous ne les verrons probablement jamais dans la rue ou au bureau.

Il y a également eu des produits très réels, très originaux et très courageux. Le ThinkBook Plus Gen 2 i avec votre écran arrière e-ink c’est le meilleur exemple de cette ambition.

Quelle idée fantastique, peut-être un peu plafonnée par le fait que l’écran ne peut pas être tourné pour devenir le principal. Ce ‘Yotaphone’ de cahiers nous fait rêver qu’à un moment donné, cette technologie sera appliquée à de nombreux autres moniteurs comme celui de Paperlike que nous avons vu il y a à peine quelques semaines.

Mais bien sûr, l’extraordinaire est rare et le CES 2021 a été une foire particulièrement continue. Intel a voulu dire « hé, ne m’oublie pas » avec un lancement très discret, mais il faut donner une chance à ce géant (plus), surtout maintenant qu’il change de PDG et semble avoir commencé à réagir avec quelques mouvements très attendu.

Il n’y a pas eu non plus de grosse surprise de la part d’AMD, qui, bien qu’il soit venu avec un lancement beaucoup plus solide avec son nouveau Ryzen 5000 pour ordinateurs portables, a maintenu, comme Intel, une ligne très continue et que semble ne vouloir rien savoir (du moins, pour l’instant) de cette révolution que pour beaucoup (et je m’inclus moi-même) posent l’Apple M1.

En fait, interrogée à ce sujet, Lisa Su, PDG de la société, a seulement indiqué que cette puce est une démonstration de « combien d’innovation est sur ce marché », mais pour elle « il y a encore la capacité d’innover dans le segment PC » , comme pour dire que les puces ARM ne semblent pas être une alternative d’avenir pour AMD ou même un plan B.

Cette continuité était évidente dans la présentation de certains ordinateurs portables qui étaient (logiquement) un de plus. Un peu plus performant en tout, notamment en graphisme grâce aux nouveaux GPU Nvidia, qui comme prévu a déjà réussi à intégrer son nouveau RTX 3000 dans les ordinateurs portables. Le plus drôle c’est que je fais quelque chose comme ça sans résoudre le vrai problème pour de nombreux joueurs: Il n’y a pratiquement aucun moyen d’obtenir un graphisme dédié de la nouvelle génération de Nvidia au prix de vente conseillé.

La situation est si mauvaise que cette société a retardé le lancement de nouvelles variantes telles que le RTX 3080 Ti, mais en plus plusieurs fabricants ont indiqué qu’ils augmenteraient les prix de leurs derniers modèles au motif que les taxes américaines ont augmenté pour ces produits. Nous avons quitté Malaga pour tomber à Malagón.

C’est comme si 2020 ne nous avait rien appris. Comme si les fabricants ne l’avaient pas découvert l’année dernière les PJ sont ressuscités de leurs cendres: 26,1% ont été vendus au quatrième trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019. La raison est évidente: la pandémie.

Si nous avions besoin d’une révolution dans quelque chose, c’était dans les webcams

Malgré cela, les fabricants n’ont pas changé le score: beaucoup d’ordinateurs portables de jeu, beaucoup de taux de rafraîchissement et de lumières RVB, mais peu d’ordinateur portable de travail fonctionnel, peu d’ordinateur de bureau compact et, même si c’est incroyable, pas de nouvelles des fabricants de webcam, qui semblent continuer à vouloir presser l’oie qui pond les œufs d’or et maximiser les avantages de leurs modèles actuellement disponibles.

Evolution du prix du Logitech C920 HD Pro selon CamelCamelCamel. Le prix a quadruplé après la pandémie et la fièvre de la vidéoconférence.

Logitech est (A mon avis, que toutes les deux semaines je pose le dimanche à cette heure en alternance avec Javier Lacort) une déception absolue dans ce sens. Je l’ai récemment commenté dans d’autres endroits: le Logitech C920 HD Pro coûtait 30 euros en novembre 2018. Aujourd’hui, cela coûte (espérons-le) trois fois plus cher.

Les webcams des ordinateurs portables, tandis que tellement, ils n’ont pas évolué. Ils n’ont pas beaucoup de marge, bien sûr – le couvercle est encore trop fin pour demander des miracles – mais il n’y a aucune proposition des fabricants pour résoudre le problème. Même Apple semble surmonter le problème, et ses nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 avec la puce M1 maintiennent une webcam dont le mieux que l’on puisse dire est qu’elle est praticable.

Une des alternatives est de s’adresser à d’autres fabricants de webcams. Sur Amazon, par exemple, une avalanche de webcams est arrivée Ils promettent une grande qualité à des prix risibles (attention: soit vous avez l’un, soit l’autre, les deux est une utopie). Il y a des propositions décentes, bien sûr, mais il est surprenant qu’après des mois de pandémie, ni Logitech ni aucune autre société n’ait proposé de nouveaux produits qui soulagent un besoin évident en ces temps.

C’est vrai que c’est possible utiliser la caméra mobile à cette fin et il existe des options pour cela. Il y a même ceux qui ont inventé un moyen de maintenir le mobile dans la position dans laquelle nous aurions une webcam, mais ce ne sont pas des options pour les mortels ordinaires.

La seule proposition frappante ici est venue de Dell, qui a introduit ces jours-ci des moniteurs avec webcam intégrée. Le système ingénieux les cache lorsque nous ne les utilisons pas pour éviter les soupçons, et c’est l’une des rares réponses à une pandémie qui nous a tenus en échec en 2020 et il semble qu’elle le fera également en 2021.

Mais pour l’industrie, au moins quand il s’agit de CES, tout semble rester le même. Qu’est-ce que c’était que la nouvelle normalité?