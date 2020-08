Le Ces 2021 Sera Un Pur événement Numérique

La décision vient tôt, mais sans surprise: le salon de l’électronique grand public CES 2021 à Las Vegas sera un événement purement en ligne avec de nombreux flux en direct.

le La Consumer Technology Association (CTA) a pris cette décision en raison de la pandémie corona en cours aux États-Unis, rapporte MacRumors. Le salon aura lieu du 6 au 9 janvier 2021 à Las Vegas, les entreprises et les exposants pourront montrer leurs nouveaux produits via des flux en direct. L’événement physique devient ainsi un événement numérique.

2022 retour à la foire classique

Les innovations technologiques facilitent la redéfinition du populaire salon de l’électronique grand public et rassemblent la communauté technologique, selon le patron du salon Gary Shapiro. Le passage à une plate-forme numérique aidera les exposants à maintenir les contacts existants et à atteindre de nouveaux groupes cibles.

Le CTA publiera plus d’informations sur le processus à mesure que la date approche. De plus, l’association prévoit de revenir au salon classique en 2022, qui réunira les meilleurs composants issus des événements physiques et numériques.

Également événement iPhone probablement uniquement numérique

Le passage forcé aux événements en ligne affecte presque tous les domaines et les événements majeurs en raison de la situation sanitaire tendue dans le monde. La conférence des développeurs d’Apple, WWDC, en juin, s’est déroulée exclusivement sous forme numérique. Et lorsque Apple présentera l’iPhone 12 en septembre, cela ne se produira probablement que via la diffusion en direct.

Au moins l’IFA 2020 devrait se dérouler comme un événement physique, ne serait-ce que dans un mode restreint. Non seulement la durée du salon sera considérablement réduite, mais les visiteurs normaux seront également exclus cette année. Seuls les journalistes et les visiteurs professionnels peuvent participer.