Le CES 2021 sera un événement totalement en ligne car l’organisation voit “impossible de maintenir les mesures de sécurité”

Hier, nous avons déjà vu Google supposer que la pandémie dure depuis longtemps, permettant à une grande partie de ses employés de continuer à travailler à domicile jusqu’en 2021. Aujourd’hui, nous voyons un autre signe ce qui suggère que ce nouvelle normale Vous vivrez avec nous pendant encore plusieurs mois: CES 2021 Las Vegas annulé, et l’événement en tant que tel se déroulera en ligne.

Gary Shapiro, PDG de la Consumer Technology Association (responsable de l’événement) admet dans une vidéo Twitter que l’intention était de pouvoir à nouveau organiser l’événement physique à Las Vegas en janvier prochain. Mais que voir les circonstances “c’est juste impossible“rassemble tout le monde à nouveau garantir des mesures de sécurité.

En supposant que 2021 continuera d’être marquée par la pandémie

Grande nouvelle👀 Le CES 2021 passe au numérique! Préparez-vous pour une nouvelle expérience immersive où vous serez aux premières loges de l’action https://t.co/IzmHDpIu1Y – CES (@CES) 28 juillet 2020

Shapiro poursuit dans la vidéo en déclarant que le CES 2021 sera une bonne opportunité pour les exposants et les marques “trouver de nouvelles façons d’attirer l’attention du public depuis la maison“L’exécutif s’attend à ce que même en étant purement en ligne, le CES 2021 accueillera lancements de produits et opportunités d’échanges pour les entreprises entre elles. Il le définit comme “une nouvelle évolution“de l’événement à la fois pour innover”c’est plus nécessaire que jamais”

Sur le site officiel, vous pouvez déjà lire une déclaration qui nous donne plus de détails: les événements de présentation seront diffusés à partir du Web, des réunions à distance avec visioconférences seront organisées et des vidéos de démonstration des nouveaux produits que les fabricants souhaitent montrer seront publiées.

Et qu’en est-il des autres événements de 2021? Eh bien, pour l’instant, nous savons que des événements que nous avons déjà très proches comme l’IFA 2020 auront lieu, bien que de nombreux grands exposants annulent leur présence et avec une capacité limitée. De son côté, le Mobile World Congress réduit le personnel mais maintient son format face-à-face avec 75% des grandes entreprises confirmant leur présence.

Bien sûr, tout est sujet à changement et dépend de la situation dans laquelle nous nous trouvons l’année prochaine. Nous avons déjà vu comment en quelques semaines la situation dans un pays peut beaucoup changer, et cela peut provoquer des changements soudains dans les plans. Les mesures se poursuivront jusqu’à l’arrivée des vaccins, même si la bonne nouvelle est que la course pour l’obtenir se déroule à un bon rythme.

Le CES 2021 se tiendra la première semaine de janvier 2021 et sera donc le premier événement technologique majeur l’année prochaine.