Le cerveau de Marvel a toujours voulu ramener Alfred Molina en tant que Doc Ock

Tom Holland n’est pas le seul favori de la foule à revenir dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Alfred Molina donne vie au méchant Docteur Ock, que le public adore détester. Une personne très spéciale est heureuse de ce retour. Nous parlons du cerveau derrière le Univers cinématographique Marvel:Kevin Feige! À tel point que l’exécutif n’a jamais pensé à une autre option pour le méchant populaire de la marque.

« Je me souviens avoir eu des disputes avec Amy Pascal il y a des années« Il a dit en parlant à Empire. « Voulons-nous revisiter les méchants que nous avons déjà vus ? Non! Faisons le Vautour ou Mysterio, des personnages qui ne sont pas passés au grand écran. Mais j’ai pensé que ce serait bien de ramener Doc Ock parce qu’Alfred Molina était parfait. Je devais redevenir lui d’une manière ou d’une autre » Feige a avoué.

Alfred Molina revient en tant que Doc Ock

Les raisons de la rencontre entre la version de Docteur Ock qui a participé à la trilogie Sam Raimi avec Tobey Maguire et le Homme araignée de Tom Holland ils restent encore un secret. La vérité est qu’il a déjà été confirmé que le personnage de Molina reprendra sa vie depuis la dernière fois que nous l’avons vu dans Spiderman 2. Apparemment, il a soif de vengeance contre Spidey.

La remorque pour Pas moyen de rentrer suggère qu’un sort de Docteur étrange serait la raison de ces rencontres interdimensionnelles mortelles avec des méchants comme Doc Ock, le Bouffon Vert et Electro. Spidey combattra-t-il seul ces menaces ? Le SpiderVerse sonne fort et la possibilité que les versions du crawler de Tobey Maguire et Andrew Garfield être du jeu.

Tous ceux qui composent ce projet sous-entendent qu’il s’agit du plus grand film de Homme araignée à ce jour. Jon watts, le réalisateur, qualifie sa création de Spider-Man : Fin de partie, faisant allusion au dernier et gigantesque blockbuster de la Vengeurs où les héros les plus puissants du monde ont fait face à la menace de Thanos. Le battage médiatique autour Pas moyen de rentrer C’est beaucoup et les fans ont hâte le 16 décembre pour voir le film.

