Le certificat de vaccination numérique arrive: l’intégration dans l’application d’avertissement Corona est déjà là

Le certificat de vaccination numérique pour preuve d’une vaccination corona arrivera – à partir du 14 juin. A partir de ce jour, les personnes vaccinées peuvent également faire certifier leur vaccination contre le coronavirus par la suite sous forme numérique dans les pharmacies.

Dès cette semaine, les Länder en tant qu’exploitants des centres de vaccination devraient pouvoir délivrer le justificatif numérique. Cela a été annoncé par l’Association fédérale des associations pharmaceutiques françaises, écrit le Ärzteblatt. Concrètement, il s’agit de la certification de la vaccination complète, qui devrait être possible dans de nombreuses pharmacies dès la semaine prochaine.

Le soi-disant « service de certificat de vaccination » sera géré par le fabricant d’ordinateurs IBM, le déploiement aura lieu cette semaine. le L’application CovPass associée sera lancée, mais la date de sortie exacte de l’application pour téléphone mobile n’a pas encore été définie.

Certificat de vaccination numérique dans l’application d’avertissement Corona

Il existe également l’application officielle d’avertissement corona du gouvernement fédéral, qui a maintenant été publiée dans la version 2.3.2 pour iOS et Android. Une nouvelle fonctionnalité de la version actuelle est la possibilité d’ajouter une carte de vaccination numérique directement à l’application.

Cela devrait être fait de manière simple à l’aide d’un code QR séparé, qui peut être lu par les organismes appropriés à l’aide d’une application de test. En plus du nom complet, le code QR contient également la date de naissance. Le justificatif numérique de vaccination se fait sur la base du volontariat, le justificatif du carnet de vaccination jaune classique est toujours possible.

Carnet de vaccination numérique en complément du carnet de vaccination jaune

Le pass de vaccination numérique est destiné à compléter le carnet de vaccination jaune et, surtout, à faciliter les déplacements des personnes vaccinées contre le Corona. Pour cette raison, les pays de l’UE et le Parlement européen se sont récemment mis d’accord sur un certificat à l’échelle européenne. Les cabinets et les centres de vaccination peuvent créer directement la preuve numérique, tandis que les médecins et les pharmaciens, par exemple, peuvent également certifier la vaccination rétrospectivement. Une série d’essais avait déjà été lancée dans des centres de vaccination sélectionnés avant le début officiel.