Le certificat de vaccination COVID-19 sera standard dans l’Union européenne: ils confirment qu’ils travaillent dans un cadre commun

Maintenant que les vaccins COVID-19 commencent à atteindre tous les pays, le certificat de vaccination semble être le grand sujet de débat. Un système qui permet aux gens de démontrer qu’ils ont été vaccinés et par conséquent sont (en principe) exempts de COVID-19 apporte avantages pour se déplacer et effectuer plus facilement des activités en public. Et l’Union européenne souhaite que cela fonctionne dans ses États membres de manière unifiée et sans interférence entre chaque pays.





Comme l’Union européenne l’a annoncé dans une déclaration officielle, «une approche commune de l’UE en matière de certificats fiables, fiables et vérifiables permettrait aux gens d’utiliser leurs dossiers dans d’autres États membres». C’est à cause de ça ils travailleront avec tous les États membres de l’UE dans la préparation de ces certificats.

Parmi les mesures envisagées par l’Union européenne figure le fait que les données des citoyens et que les certificats sont reconnaissables et utiles dans les systèmes de santé de chaque pays de l’Union européenne. Ils mentionnent également qu’ils sont extensibles dans le monde entier aux systèmes de certification de l’Organisation mondiale de la santé.

L’idée est que le réseau européen de santé en ligne qui définit la norme et les exigences de ces certificats de vaccination dans «un cadre de confiance adéquat qui garantit la confidentialité et la sécurité». La date limite est la fin janvier de ce 2021.

Attention avec les certificats de vaccination pour COVID-19

Le point à garder à l’esprit ici est les effets secondaires qu’un certificat de vaccination peut provoquer. Comme on l’a vu à l’époque, ils génèrent des doutes scientifiques et médicaux en ne pouvant garantir à 100% l’immunité de la personne qui a été vaccinée. D’un autre côté, il y a des problèmes à prendre en compte comme la marginalisation qui peut être accordée aux personnes qui n’ont pas le certificat et le vaccin lui-même.

Le document de l’Union européenne en parle et mentionne avec prudence qu ‘ »il est prématuré d’envisager l’utilisation des certificats de vaccination à des fins autres que la protection de la santé ». L’idée de l’UE est plutôt de créer une norme et de mettre les bases de ces certificats afin de protéger certains droits fondamentaux de ses citoyens. Sans préciser clairement comment et pour quoi ces certificats de vaccination COVID-19 seront utilisés.

En dehors de ce cadre commun de l’Union européenne, il y a d’autres agents travaillant sur le même problème et d’une approche différente. Aux États-Unis, plusieurs grandes entreprises technologiques se sont associées pour créer un certificat numérique disponible sur les téléphones mobiles des utilisateurs. Nous verrons s’il réussit mieux que l’idée de Big Tech pour le suivi des applications.

