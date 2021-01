Le centre demande à WhatsApp de retirer les modifications apportées à la politique de confidentialité, affirmant qu’elle est discriminatoire envers les Indiens

19 janv.2021 16:49:41 IST

New Delhi: Le gouvernement indien a demandé à WhatsApp de retirer les récentes modifications apportées à la politique de confidentialité de l’application de messagerie, affirmant que les modifications unilatérales étaient injustes et inacceptables.

Dans une lettre fortement formulée au PDG de WhatsApp, Will Cathcart, le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information a déclaré que l’France abrite la plus grande base d’utilisateurs de WhatsApp au monde et est l’un des plus grands marchés pour ses services.

Les modifications proposées aux conditions d’utilisation et à la politique de confidentialité de WhatsApp, sans donner aux utilisateurs la possibilité de se désengager, «soulèvent de graves préoccupations concernant les implications pour le choix et l’autonomie des citoyens indiens», écrit-il.

Le ministère a demandé à WhatsApp de retirer les modifications proposées et de reconsidérer son approche de la confidentialité des informations, de la liberté de choix et de la sécurité des données.

Le 16 janvier, WhatsApp avait retardé l’introduction de la nouvelle politique de confidentialité après la réaction des utilisateurs à propos du partage des données et des informations des utilisateurs avec la société mère, Facebook Inc.

Déclarant que les Indiens devraient être correctement respectés, le ministère a déclaré que « toute modification unilatérale des conditions d’utilisation et de confidentialité de WhatsApp ne serait ni juste ni acceptable ».

Avec plus de 400 millions d’utilisateurs en France, les changements auront un impact disproportionné sur les citoyens du pays, a-t-il déclaré.

Il a demandé à WhatsApp de fournir des détails sur les services fournis par celui-ci en France, les catégories de données collectées et les autorisations et consentements demandés.

En outre, WhatsApp a été invité à expliquer s’il effectue un profilage des utilisateurs indiens sur la base de leur utilisation, ainsi qu’à expliquer la différence entre la politique de confidentialité en France et dans d’autres pays.

WhatsApp a également été invité à fournir une politique sur la sécurité des données et des informations, la confidentialité et le cryptage.

Il a également été demandé de détailler le partage de données avec d’autres applications et s’il capture des informations sur d’autres applications exécutées sur les téléphones mobiles de l’utilisateur.

En outre, l’architecture technique complète et les données d’hébergement des serveurs des utilisateurs indiens ont été demandées, ainsi que les détails d’accès à un tiers.

Les changements « permettent à WhatsApp, et à d’autres sociétés Facebook, de faire des inférences invasives et précises sur les utilisateurs qui peuvent ne pas être raisonnablement prévues ou attendues par les utilisateurs dans le cours normal de l’évaluation de ces services, a déclaré le ministère.

Les conditions mises à jour permettraient à WhatsApp de collecter des « métadonnées hautement invasives et granulaires » telles que l’heure, la fréquence et la durée des interactions, les noms de groupe, les données de paiement et de transaction, l’état en ligne, les indicateurs de localisation ainsi que tous les messages partagés par les utilisateurs avec des comptes professionnels.

« La collecte et le partage ultérieur avec les entreprises Facebook de données personnelles sensibles d’individus laissent présager un écosystème où toute distinction significative entre les entreprises et WhatsApp cessera d’exister », a-t-il déclaré.

« Cette approche a le potentiel de porter atteinte aux valeurs fondamentales de confidentialité des données, de choix des utilisateurs et d’autonomie des utilisateurs indiens », a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, WhatsApp avait commencé à demander à ses 2 milliards d’utilisateurs dans le monde d’accepter une mise à jour de sa politique de confidentialité s’ils souhaitaient continuer à utiliser l’application de messagerie populaire.

Les nouveaux termes ont provoqué un tollé parmi les experts en technologie, les défenseurs de la vie privée et les utilisateurs et ont déclenché une vague de défections vers des services concurrents tels que Signal.

Dans la politique mise à jour, il a le droit de partager les données collectées auprès des utilisateurs de WhatsApp avec le réseau Facebook plus large, qui comprend Instagram, indépendamment du fait de posséder des comptes ou des profils là-bas.

Certaines entreprises, conformément à la nouvelle politique, devaient utiliser des serveurs appartenant à Facebook pour stocker des messages.

Cela a déclenché un tollé malgré l’affirmation de WhatsApp selon laquelle tous les messages privés entre amis et membres de la famille restent cryptés de bout en bout.

Déclarant que les changements proposés créent une vulnérabilité systémique, le ministère a déclaré que le gouvernement s’attend à ce que WhatsApp « prenne toutes les mesures de sécurité de l’information conformément à la loi ».

Il a poursuivi en déclarant que le projet de loi sur la protection des données personnelles est en cours de discussion par une commission mixte du Parlement et que « un changement majeur pour ses utilisateurs indiens met actuellement la charrue avant les boeufs ».

En outre, les utilisateurs indiens sont soumis à un traitement différencié par rapport à leurs homologues européens où les changements ne s’appliquent pas.

« En ne donnant pas aux utilisateurs indiens la possibilité de refuser ce partage de données avec d’autres sociétés Facebook, WhatsApp traite les utilisateurs avec une approche » tout ou rien « », a déclaré le ministère.

.

