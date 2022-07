Le centre de réparation Nintendo Switch Joy-Con Drift a été inondé de demandes

Un look tiers chargé de réparer les contrôleurs Joy-Con avec des problèmes de dérive a été englouti par la grande variété entrant pour les réparations.

Quand le Nintendo Switch lancée en mars 2017, ce fut un succès. En février 2022, la Nintendo Switch a atteint cent millions de ventes, dépassant la Nintendo Wii et gagnant l’excellence d’être l’une des cinq consoles les plus vendues. Malgré l’accueil positif et les étapes de vente spectaculaires, un problème persistant a quelque peu endommagé le nom de la console transportable.

Peu de temps après le lancement de la Nintendo Switch, des rapports ont commencé à se multiplier concernant la dérive Joy-Con, ce qui oblige les contrôleurs à enregistrer les entrées même une fois leur unité de zone inexistante. Il s’agit souvent d’un problème frustrant dont plusieurs joueurs savent que les personnages, les véhicules ou les réticules de ciblage se déplacent dans des directions indésirables. L’affaire est devenue si répandue qu’au fil des ans, de nombreux recours collectifs ont été déposés contre Nintendo pour des problèmes de dérive Joy-Con.

Nintendo a rapidement vu les plaintes des clients concernant leur Joy-Con ne se comportant pas correctement. Les joueurs enverront leur console pour posséder les contrôleurs réparés gratuitement, même en dehors de la garantie, et ce travail est réduit à des centres de réparation tiers. Ceux qui vivent du côté des États-Unis. Ils peuvent probablement faire réparer leur Joy-Con par une organisation connue sous le nom de United Radio dans la grosse pomme. Un ancien superviseur du look a parlé avec Kotaku pour révéler ce qui se passe dans les coulisses.

Selon l’ancien superviseur de United Radio, le nombre de Joy-Con nécessitant des réparations était écrasant, avec beaucoup de tâches quotidiennes. Au cours de la première année, une fois la Nintendo Switch lancée, les clients de l’agence des Nations Unies ont envoyé leurs contrôleurs et ont reçu de nouveaux remplacements. En 2018, cependant, United Radio a commencé à devoir réparer chaque jeu de contrôleurs qui arrivait. Nintendo avait besoin du regard pour réparer le quatre-vingt-dixième des Joy-Con reçus à des intervalles de quatre jours. Le superviseur a déclaré: « Nous avons fini de devoir aligner un tout nouvel espace uniquement pour la réparation Joy-Con. »

Non seulement leurs milliers de contrôleurs devaient être réparés chaque semaine. Cependant, le personnel employé pour résoudre les problèmes de dérive du Nintendo Switch Joy-Con était du personnel temporaire employé par une agence de recrutement. Cette diode aux employés inexpérimentés, au roulement élevé et même aux gens qui ne divulguent tout simplement pas pour le travail. Conformément à l’interview, la plupart des employés n’ont pas atteint la barre des trois mois à United Radio. Les problèmes ont été combinés par le fait que certains membres du personnel étaient des immigrants de l’agence des Nations Unies et ne parlaient pas l’anglais de manière native, ce qui signifie qu’un membre du personnel devait interpréter pour le formateur en communication. C’est probablement; les parties nécessaires ont été perdues dans la traduction.

Les problèmes de communication et la quantité «très stressante» de réparations Joy-Con signifiaient qu’il y avait inévitablement eu des confusions. Kotaku raconte l’histoire d’un propriétaire de Nintendo Switch dont l’agence des Nations Unies a reçu la console réparée de quelqu’un d’autre, perdant ainsi ses propres connaissances de sauvegarde. Malheureusement, le problème de dérive Joy-Con existe toujours dans le nouveau Switch OLED. La société a déclaré que même les contrôleurs du premier modèle avaient réussi les tests de contrôle interne, et récemment, Toru Yamashita de Nintendo a comparé la dérive du Joy-Con aux pneus de voiture qui s’amortissent avec l’usage.