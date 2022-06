Le centre de contrôle de votre Xiaomi est sur le point de changer : ce sont les nouveautés

in

La dernière version de MIUI inclut des modifications importantes apportées au soi-disant « Centre de contrôle ». Découvrez tout ce qui va changer.

Bien que MIUI 13 soit arrivé à la fin de l’année dernière, et depuis lors, il atterrit sur les différents appareils du catalogue de la marque, Xiaomi ne prévoit pas d’arrêter d’améliorer encore le logiciel de vos appareils grâce à de nouvelles fonctionnalités.

A cette occasion, les habitants de MIUIes a découvert un changement qui est sur le point d’atteindre les mobiles Xiaomi avec MIUI 13, pour améliorer l’une des sections les plus importantes et les plus utilisées du système: le Centre de contrôle.

Les commandes domotiques seront plus accessibles et prendront en charge de nouvelles applications

Comme nous avons pu le découvrir, Xiaomi a mis à jour le MIUI Control Center changer de poste commandes liées à la domotique.

Ceux-ci, qui apparaissaient auparavant en bas du panneau de contrôle, seront désormais dans un fenêtre indépendantede sorte que les commandes occuperont presque tout l’écran.

Aussi, du haut il sera possible basculer entre différentes applications installés qui offrent des commandes domotiques, y compris Mi Home, Google Home ou Home Assistant. En ce sens, la prise en charge des applications tierces a été améliorée.

Les nouveautés ont été découvertes dans le Version MIUI 13 V13.0.2.0, disponible pour certains modèles Xiaomi sélectionnés. Il faut s’attendre à ce qu’au fil des semaines, ces changements finissent par atteindre tous les modèles compatibles avec la dernière version du système d’exploitation Android de Xiaomi.

