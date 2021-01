Le célèbre télescope de chasse aux extraterrestres s’est effondré en décembre. Maintenant, les enquêteurs savent peut-être pourquoi.

Une enquête en cours sur l’effondrement en décembre du radiotélescope emblématique à Observatoire d’Arecibo à Porto Rico offre des preuves préliminaires qu’un problème de fabrication peut avoir contribué à l’échec.

La plate-forme scientifique massive du télescope, qui pesait 900 tonnes, était suspendue au-dessus de la vaste parabole radio par trois douzaines de câbles de soutien. Mais en août 2020, l’un de ceux les câbles ont glissé hors de sa prise ; avant que la panne puisse être réparée, un deuxième câble s’est cassé carrément en novembre. La National Science Foundation (NSF) des États-Unis, propriétaire du site, a déterminé que la plate-forme était trop instable pour être réparée en toute sécurité et a décidé de mettre l’instrument hors service. Avant que cela puisse arriver, le télescope effondré seul le 1er décembre.

Les ingénieurs enquêtent sur les câbles depuis août et les équipes nettoient les débris et surveillent les préoccupations environnementales depuis l’effondrement, a déclaré le directeur de l’observatoire Francisco Cordova lors d’une table ronde tenue le 21 janvier. « Le nettoyage du site et l’enlèvement des débris sont vraiment en cours « , a déclaré Cordova au panel, qui se concentre sur les petits objets du système solaire comme les astéroïdes afin d’informer le comité des académies nationales qui prépare le document qui façonnera les priorités scientifiques planétaires pour la prochaine décennie. « En général, je pense que cela va dans la bonne direction. »

En relation: Des images terrifiantes montrent l’effondrement du radiotélescope massif de l’observatoire d’Arecibo

Cordova a noté que le bras azimutal du télescope, qui a aidé à diriger ses instruments, et le dôme suspendu suspendu à celui-ci qui contenait les antennes et l’installation de émetteur radar , ont déjà été supprimés du site. Les ingénieurs en environnement ont également collecté deux types de matériaux potentiellement dangereux qui ont été utilisés sur la plate-forme, a-t-il déclaré.

La prochaine priorité est d’éliminer les débris de plate-forme restants; Pour atteindre ce matériau, les équipes de travail ont déconstruit une partie de l’énorme antenne réflecteur Arecibo, qui mesure 305 mètres de diamètre. L’équipe de l’observatoire évalue également la quantité de l’antenne elle-même pouvant être sauvée, a déclaré Cordova.

« Il y a encore beaucoup de discussions sur la quantité de réflecteur primaire qui peut être économisée et comment y parvenir », a déclaré Cordova. «Pour l’instant, nous nous concentrons sur le retrait en toute sécurité de la structure de la plate-forme, puis nous l’examinerons à partir de là.

Simultanément, deux enquêtes médico-légales évaluent ce qui a causé l’effondrement du télescope. Une enquête se concentre sur les soi-disant câbles auxiliaires. Ces 12 câbles ont été ajoutés dans les années 1990, lorsque l’observatoire a installé le dôme suspendu massif qui distingue le apparence du télescope dans le film « Contact » de son camée précédent dans « GoldenEye » de James Bond. Le premier câble à échouer était l’un de ces câbles auxiliaires, qui a glissé hors de sa prise où il se connectait à l’une des trois tours de support entourant l’antenne.

« Une enquête préliminaire a révélé qu’il y avait une erreur de fabrication dans ces câbles – en particulier, la procédure de mise en place n’a pas été effectuée de manière appropriée, et cela a conduit à une dégradation avancée de cet élément structurel particulier », a déclaré Cordova. « Mais l’enquête médico-légale finale doit encore être achevée. »

En relation: La perte de l’observatoire d’Arecibo créerait un trou qui ne peut pas être comblé, selon les scientifiques

Une deuxième enquête médico-légale se concentre sur les câbles principaux, qui sont d’origine de la construction du télescope au début des années 1960. C’était l’un de ces câbles principaux qui cassé en novembre , malgré les estimations des ingénieurs selon lesquelles il ne portait qu’environ 60% du poids qu’il aurait dû être capable de supporter.

Pendant qu’ils travaillent, les ingénieurs du site séparent les débris qui pourraient être pertinents pour les deux examens médico-légaux. En outre, Cordova a déclaré que le personnel évalue les débris retirés pour leur importance historique potentielle afin que les objets puissent être conservés.

Les processus de nettoyage et d’enquête sont en cours, a souligné Cordova; en outre, la NSF travaille séparément à la compréhension de l’effondrement et à l’évaluation de l’avenir du site, y compris pour une rapport que le Congrès a demandé fin février.

Et la réponse ne sera peut-être jamais claire. « Certes, il n’y a généralement pas un seul élément qui a contribué, mais une multitude d’éléments qui ont contribué à l’échec particulier », a déclaré Cordova. En plus de l’âge de l’établissement, les dernières années ont été difficiles pour Porto Rico. En 2017, l’ouragan Maria a frappé l’île et au cours de 2020, il a connu plus de 10000 tremblements de terre .

« Fondamentalement, nous tremblions tout le temps; cela aurait certainement pu être un facteur », a déclaré Cordova. « Cela est toujours analysé par les équipes d’ingénierie. »

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.