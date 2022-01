Le célèbre groupe qui utilise des chiens pour détecter les cas de coronavirus dans leurs concerts

MUSIQUE

Ce groupe musical a trouvé une méthode alternative pour éviter la contagion dans les coulisses de leurs spectacles. Connaître le nom des musiciens et comment fonctionne le test particulier.

© GettyC’est le gang des poubelles qui a innové avec ses protocoles.

En 2020, le monde s’est arrêté face à la même menace : la pandémie de coronavirus. Les cinémas, les théâtres et les grands événements du monde entier ont dû fermer leurs portes au public pour faire preuve d’une extrême prudence et prévenir la contagion. Alors que tout essaie de revenir à la normale, il y a un groupe de musique qui a décidé d’innover et utiliser des chiens pour détecter les cas positifs lors de leurs concerts. Ici, on vous dit qui c’est !

On parle de Metallica, le groupe de trash américain composé de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robet Trujillo. Le groupe a décidé de faire appel à Bio Detection K9, une entreprise spécialisée dans le dressage des animaux pour trouver ceux qui pourraient être infectés. La mesure ne concerne pas précisément le public, mais les membres de la dans les coulisses en charge des spectacles travaillant de la meilleure façon.

Comment ça marche? Tout le personnel faisant partie de l’équipe de Metallica dans les coulisses doit entrer dans la salle de concert avec l’autorisation correspondante. Pour ce faire, ils devront utiliser le jugulaire pendant 10 minutes sur le terrain du stade, puis placez-le sur une ligne. Ainsi, les chiens s’approcheront pour effectuer la reconnaissance. En cas de détection d’un positif, l’animal s’assiéra pour le marquer.

L’efficacité est très élevée, car -selon les données officielles de la société responsable des tests- la précision atteint le 99% de validation, en le comparant avec des études médicales. Après avoir vérifié les mains et les pieds avec leur nez, les résultats ont assuré que cette mesure interne prenait bien soin d’eux. « Jusqu’à présent, les chiens l’ont tenu à l’écart. Il n’y avait pas de positif», a déclaré le chef des opérations, John Peets.

De plus, les tests ont montré que, la plupart du temps, il détecte les cas asymptomatiques beaucoup plus rapidement qu’une PCR ne peut le faire en quelques heures. L’entraînement des animaux est supervisé par Jerry Johnson, lui-même Vétéran de l’armée de l’air qui avait de l’expérience en Irak et en Afghanistan. Est-ce que d’autres groupes seront encouragés à suivre les protocoles de Metallica ?

