Le célèbre groupe de K-pop qui n’accepte pas les cadeaux de ses fans

Un groupe de filles a demandé à ses followers de ne plus envoyer de cadeaux pour leurs anniversaires. Découvrez ici pourquoi ils ont pris cette décision importante.

© GettyTwice et Black Pink, deux des groupes de K-pop du moment.

Pour les fans d’un artiste ou d’un groupe, il n’y a rien de plus rêveur que de les rencontrer en personne. Et quand ce moment arrive enfin… quoi de mieux que de les remercier pour leur musique avec quelques cadeau important? Tout comme des milliers d’adeptes d’un célèbre groupe de k-pop pendant des années. Mais tout cela a pris fin, car les membres ont décidé que n’acceptera plus ce type de cadeaux. Devine qui c’est!

On parle de NoirRose, le groupe de filles composé de Lisa, Jisoo, Jennie et Rose qui accumule des millions de fans à travers le monde. Grâce à eux et à leur talent, ils ont réussi à se positionner comme l’un des groupes les plus connus dans ce genre, battant des records sur les plateformes numériques. Cependant, par l’intermédiaire de son agence YG-Divertissement, il y a quelque temps, ils ont annoncé qu’ils ne recevraient pas de cadeaux envoyés par leurs abonnés.

Et bien que cela puisse sembler quelque peu drastique de la part des chanteurs et des rappeurs, la vérité est que la décision a à voir avec une réflexion beaucoup plus profonde. C’est que pour leurs anniversaires ou le début de nouveaux singles, les membres du groupe eux-mêmes ont demandé que tout l’argent qu’ils pourraient investir pour laisser un souvenir à une date spéciale, puisse en fait être utilisé à d’autres fins.

Bien qu’ils acceptent avec beaucoup de gratitude les lettres ou les messages de leurs abonnés, la vérité est qu’ils préfèrent qu’au lieu de cadeaux, tous puissent collaborer à projets caritatifs soit avec des dons ou travail communautaire. En fait, l’agence elle-même a laissé à ses fans du monde entier une adresse afin qu’ils puissent envoyer le lettres manuscrites, et ils s’assureront de les contacter dès leur arrivée à la boîte aux lettres.

Depuis que le groupe sud-coréen a communiqué sa nouvelle mesure, les jeunes qui soutiennent Black Pink se sont chargés de lancer de nouvelles campagnes qui suivent la ligne que les chanteurs eux-mêmes encouragent comme lutte contre le changement climatique. « Que tout le soutien vienne à ceux qui ont besoin d’aide pour une bonne cause», ont-ils conclu.

