Le célèbre avocat d’OJ Simpson F. Lee Bailey a dit à un rédacteur en chef qu’il ferait pipi sur sa tombe

Avant les meurtres d’OJ Simpson était le Dr Sam Sheppard, un ostéopathe accusé du meurtre de sa femme en 1954 et la rumeur d’inspiration derrière le film Harrison Ford, Le fugitif.

Le Dr Samuel Sheppard écoute son avocat, F. Lee Bailey, répondre aux questions des hommes de presse devant la maison du frère de Sheppard, Richard | Bettmann

L’avocat F. Lee Bailey, qui a acquis une renommée instantanée pour son travail représentant OJ Simpson, a également représenté Sheppard et a été tout aussi vigoureux dans sa défense. L’épouse de Sheppard, Marylyn, a été matraquée à mort chez elle et Sheppard a déclaré que lui aussi avait été attaqué par un homme aux «cheveux touffus». Cependant, Sheppard a été arrêté et jugé pour le meurtre de sa femme.

Semblable au procès d’OJ Simpson, le procès de Sheppard est devenu un cirque médiatique. L’avocat de Sheppard a alors soutenu que son client n’aurait pas pu assassiner sa femme en raison de ses propres blessures. Mais les procureurs ont affirmé que Sheppard avait un motif parce qu’il la trompait et la voulait hors de la photo.

Sheppard a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à la prison à vie. Bailey a pris la relève en tant qu’avocat de Sheppard et a renvoyé l’affaire au procès. Lors de son deuxième procès, Sheppard a été déclaré non coupable et libéré de prison.

F. Lee Bailey s’en prend à la presse

Le combat de Bailey pour Sheppard n’a pas été facile et il a fini par porter l’affaire devant la Cour suprême des États-Unis. Les preuves ont montré l’innocence de Sheppard, mais l’affaire a été gravement confuse après des années passées à travers la presse. En fait, Dorothy Kilgallen, qui a rendu compte du procès depuis le début, a écrit que le juge Blythin a partagé que Sheppard était «coupable comme l’enfer et que le procès n’était qu’une simple formalité» avant le début du procès.

Ces informations, un polygraphe et d’autres preuves médico-légales ont conduit le juge Karl Weinman à déclarer l’annulation du procès, ajoutant que la presse «avait l’intention d’enflammer et de porter préjudice».

Voici le Pistolero Bailey expliquant ce qu’il a dit au rédacteur en chef du journal qui l’avait fait pour Sheppard, y compris la menace de faire pipi sur sa tombe: pic.twitter.com/cVefhkI1Wg – David Oscar Markus (@domarkus) 1 décembre 2020

Bailey a récemment raconté le procès sur le Pour la défense avec David Oscar Markus Podcast. Bailey est devenu tellement en colère contre un rédacteur en chef pendant le procès qu’il a dit qu’il chercherait à se venger de toutes les manières possibles.

«J’ai dit que vous ne vous en foutiez pas s’il est innocent ou non», a déclaré Bailey. «Alors ce que je vais faire, c’est ceci. Je vais le faire sortir. Après l’avoir fait sortir, je vais vous poursuivre en justice. Mais Bailey avait des projets spéciaux pour un éditeur spécifique. «Et si tu meurs avant, je vais te trouver et faire pipi sur ta tombe. Inutile de dire que Bailey dit que l’éditeur n’était pas content.

F. Lee Bailey dit que « The Fugitive » est basé sur l’affaire Sam Sheppard

Bailey a révélé en 1993 que Le fugitif était basé sur l’affaire Sheppard. « Le personnage de David Janssen était Sam Sheppard », a déclaré Bailey au Baltimore Sun. «Je l’ai de la bouche du cheval. Le producteur de l’émission… me l’a avoué. Il a ajouté qu’il était également un fan de Harrison Ford et qu’il avait hâte de voir le film.

Harrison Ford sur un téléphone public dans une scène du film ‘The Fugitive’ | Warner Brothers / Getty Images

À l’époque, Bailey a déclaré que l’affaire Sheppard était «probablement le plus grand polar» du pays et qu’un prochain film avait du sens. « Je ne peux pas imaginer, avec le succès de la série télévisée, que le film ne va pas le suivre de très près », a déclaré Bailey. «À moins que le film ne se désengage totalement de l’émission télévisée, il est nécessairement lié à Sheppard, car Le fugitif, en tant que concept, a été déclenché par l’affaire du meurtre Sheppard.

L’attaquant «manchot» en Le fugitif a également offert un indice que le film était basé sur l’affaire. «Il y avait un homme à la tête broussailleuse, j’en suis convaincu», a déclaré Bailey.