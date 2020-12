Le CDPR encourage les joueurs PlayStation 4 bouleversés à rechercher un remboursement Cyberpunk 2077 pendant que PlayStation Stonewalls

Ah, une autre belle journée de pointage du doigt et de transfert de blâme jusqu’à ce que nous soyons tous assez exaspérés et bleus de visage.

CD Projekt Red est naturellement tombé dans l’eau chaude lors de sa sortie Cyberpunk 2077 après une année complète de correction de bogues, voilà, c’est probablement l’un des lancements de titres les plus buggés que nous ayons vus dans la mémoire récente.

Pourtant, alors que les joueurs PC sont aux côtés de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 en termes de résolution des bugs pour continuer à s’immerger dans une réalité globale fascinante d’un avenir dystopique pour lequel nous sommes tous dans un train sans freins, les propriétaires de la génération actuelle. essayer de jouer sur PlayStation 4 et Xbox One sont dans leur propre monde de mal.

Le titre peut à peine être qualifié de jouable sur les systèmes, probablement ce qui a amené CD Projekt Red pour s’assurer que les points de vente ne pourraient pas revoir le titre sur la génération moderne de consoles et ont plutôt proposé des versions PC via GOG.

Alors que les réunions du conseil d’administration d’urgence sont convoquées alors que CD Projekt Red est confronté aux questions difficiles de savoir à quoi diable ils pensaient avec le lancement actuel, CD Projekt Red a déclaré que bien qu’ils souhaitaient patcher les versions PlayStation 4 et Xbox One du titre, il sera certes un peu exagéré de les mettre tous à parité les uns avec les autres sur toutes les plateformes.

Avec cela, CDPR encourage les joueurs qui ont acheté le titre pour la PlayStation 4 et la Xbox One à demander un remboursement avant le 21 décembre sur leurs plates-formes respectives. Une approche intéressante, si rien d’autre.

Les utilisateurs qui le font découvrent qu’on leur dit de frapper des pierres, du moins en ce qui concerne la PlayStation 4.

Alors maintenant @CDPROJEKTRED joue le jeu du blâme et passe la patate chaude à @AskPlayStation @Sony @XboxSupport @Xbox c’est honteux que vous ayez promis un jeu fonctionnel et livré une poubelle enflammée à la place. https://t.co/s1xiUIX4Hz – Deku (@ Yogsothoth613) 15 décembre 2020

Un représentant parlant au nom de Sony a déclaré que Cyberpunk 2077 ne peut être remboursé que si le titre n’a pas été joué et n’a pas été téléchargé. Si les développeurs ne fournissent pas de patch à venir, le titre sera supprimé du PlayStation Store, auquel cas les utilisateurs pourront alors demander un remboursement.

🅿️S5 REMBOURSEMENT SANS MANIÈRE JOSE:

CYBERPUNK 2077 DIT OUI AUX REMBOURSEMENTS… 😁

SoNy Says .. votre remboursement viendra via Future Update comme 🅿️S5 attendez juste… .😭⤵️ pic.twitter.com/sqv0FuF7pP – OSKOOL-G (@oskool_g) 14 décembre 2020

C’est, s’il faut le préciser, directement en contradiction avec ce que CD Projekt Red propose, et la controverse semble être sans fin car les plateformes ne veulent tout simplement pas avoir à faire face au processus laborieux consistant à offrir des remboursements pour chaque titre vendu. cela ne supportait pas ce que CD Projekt Red avait annoncé.

Pour l’instant, cela semble être une impasse. Le CDPR veut pouvoir offrir les remboursements comme une sorte de rameau d’olivier aux joueurs frustrés qui se sentent dupés, et les plates-formes ne ressentent pas le besoin de se plier aux espoirs du studio polonais. Aucune des deux parties n’a encore annoncé de compromis entre les deux.