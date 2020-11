Le CDC exhorte les Américains à ne pas voyager pour Thanksgiving

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent vivement de ne pas voyager pour Thanksgiving cette année, car les cas de COVID-19 montent en flèche dans tout le pays.

« Nous sommes alarmés par l’augmentation exponentielle des cas, des hospitalisations et des décès » aux États-Unis, a déclaré le Dr Henry Walke, responsable des incidents COVID-19 du CDC, lors d’un point de presse jeudi 19 novembre. En seulement la semaine dernière, le pays a enregistré plus d’un million de cas de COVID-19.

« Le moyen le plus sûr de célébrer Thanksgiving est de célébrer à la maison avec les gens avec qui vous vivez », a déclaré l’agence dans nouvelle orientation mis en ligne jeudi sur son site Internet.

Les voyages sont particulièrement préoccupants en raison de « l’opportunité de transférer la maladie ou l’infection d’une partie du pays à une autre », a déclaré Walke. En outre, la propagation du virus est préoccupante non seulement dans les trains, les bus et les avions, mais également dans les centres de transport où les gens ont tendance à se rassembler dans les files d’attente ou les zones d’attente, a déclaré Walke. Et lorsque les gens se réunissent avec la famille avec laquelle ils ne vivent pas, il existe un risque de propagation du COVID-19.

«Ce qui est en jeu, c’est… l’augmentation du risque qu’un de vos proches tombe malade, soit hospitalisé et meure», a déclaré Walke.

Si les gens décident de voyager, le CDC recommande que les gens porter un masque dans les lieux publics, tenez-vous à au moins 6 pieds les uns des autres et lavez-vous souvent les mains.

Les gens devraient également vérifier s’il existe des restrictions ou des conditions d’entrée (telles qu’une quarantaine de 14 jours) dans les zones où ils prévoient de se rendre, a déclaré l’agence.

Les nouvelles directives du CDC clarifient également la définition d’un «ménage», qu’il définit comme les personnes qui ont vécu avec vous au cours des 14 derniers jours. Les personnes qui ont vécu loin de chez eux, comme les étudiants, ne seraient pas considérées comme faisant partie de la maison de leurs parents. Si vous hébergez des membres de l’extérieur de votre foyer (tels que des étudiants), le CDC conseille aux gens de prendre des précautions supplémentaires, telles que le port de masques dans leur propre maison et les invités qui passent la nuit dans une salle de bain séparée, si possible.

Walke a reconnu que «ces temps sont difficiles».

« Les gens veulent voir leurs proches et leurs amis comme ils l’ont toujours fait », a déclaré Walke. Mais cette année, « nous demandons aux gens d’être aussi sûrs que possible et de limiter leurs déplacements ».

