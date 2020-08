Le CDC dit que les personnes sans symptômes du COVID-19 n’ont pas besoin d’être testées

À un moment où des experts se sont manifestés pour encourager des tests plus répandus, la mise à jour du CDC semble contre-intuitive et «très étrange».

Les Centers for Disease Control and Prevention ont discrètement modifié ses directives de test des coronavirus cette semaine pour exclure les personnes qui ne présentent pas de symptômes du COVID-19 – même si elles ont été récemment exposées au virus.

Les experts ont remis en question la révision, soulignant l’importance d’identifier les infections dans la petite fenêtre immédiatement avant l’apparition des symptômes, lorsque de nombreuses personnes semblent être les plus contagieuses.

Les modèles suggèrent qu’environ la moitié des événements de transmission peuvent être attribués à des personnes encore à ce stade pré-symptomatique avant qu’elles ne commencent à se sentir mal – si jamais elles se sentent malades.

«C’est potentiellement dangereux», a déclaré le Dr Krutika Kuppalli, médecin spécialiste des maladies infectieuses à Palo Alto, en Californie. Limiter les tests aux seules personnes présentant des symptômes évidents du COVID-19 signifie «que vous ne recherchez pas beaucoup de personnes qui sont des propagateurs potentiels de la maladie», a-t-elle ajouté. «J’ai l’impression que cela va aggraver les choses.»

À un moment où les experts se sont presque tous manifestés pour encourager des tests plus fréquents et plus répandus, en particulier pour atteindre les secteurs vulnérables et marginalisés de la population, la mise à jour du CDC semble contre-intuitive et «très étrange», a déclaré Susan Butler-Wu, microbiologiste clinique à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud.

Il y a quelques semaines à peine, les National Institutes of Health ont annoncé la première série de bénéficiaires de subventions pour son programme d’accélération rapide des diagnostics, ou RADx, afin d’intensifier les tests de coronavirus dans les semaines et les mois à venir. Sur le site Web RADx de l’agence, les responsables soulignent l’importance de prioriser les tests qui peuvent «détecter les personnes asymptomatiques».

Une approche plus laxiste des tests, selon les experts, pourrait retarder les traitements cruciaux, ainsi qu’obscur, voire accélérer, la propagation du coronavirus dans la communauté.

«Je pense que c’est bizarre», a déclaré Daniel Larremore, mathématicien et modélisateur de maladies infectieuses à l’Université du Colorado à Boulder. «Toute mesure prise actuellement pour réduire les niveaux de tests en modifiant les directives est un pas dans la mauvaise direction.»

Les itérations précédentes des directives de test du CDC ont frappé un ton nettement différent, déclarant explicitement que «les tests sont recommandés pour tous les contacts étroits» des personnes infectées par le coronavirus, quels que soient les symptômes. L’agence a également souligné spécifiquement «le potentiel de transmission asymptomatique et pré-symptomatique» comme un facteur important de propagation du virus.

La dernière version, publiée lundi, a modifié les directives de l’agence pour dire que les personnes qui ont été en contact étroit avec une personne infectée – généralement définies comme étant à moins de 6 pieds d’une personne atteinte du coronavirus et pendant au moins 15 minutes – ” n’ont pas nécessairement besoin d’un test »s’ils ne présentent pas de symptômes. Des exceptions, a noté l’agence, pourraient être faites pour les personnes «vulnérables», ou si les prestataires de soins de santé ou les autorités de santé publique des États ou locaux recommandent le dépistage.

«Wow, c’est un retour en arrière», a déclaré Butler-Wu. «Nous sommes au milieu d’une pandémie, et c’est un très grand changement.»

Butler-Wu a déclaré qu’elle craignait que les lignes directrices soient mal interprétées comme impliquant que les personnes sans symptômes étaient incapables de transmettre le coronavirus à d’autres – un mensonge que les experts tentaient depuis des mois de dissiper. «Si les gens sont exposés, qu’ils ne sont pas testés et qu’ils ne s’isolent pas, c’est un énorme problème», a déclaré Kuppalli.

Selon les propres estimations du CDC, environ 40% des personnes infectées par le coronavirus pourraient ne jamais développer de symptômes, restant asymptomatiques pendant la durée de leur mandat avec le virus. Ces chiffres sont provisoires – et, ironiquement, ne peuvent être confirmés sans plus de tests sur des personnes qui semblent en parfaite santé.

Bien que les chercheurs ne sachent toujours pas à quelle fréquence les personnes asymptomatiques transmettent involontairement le coronavirus, des études ont montré que les personnes infectées silencieusement peuvent transporter le virus en grande quantité. Les preuves sont plus claires pour les personnes pré-symptomatiques, chez qui les niveaux de virus ont tendance à culminer juste avant que la maladie ne s’installe – une période où ces personnes pourraient se mêler à leurs pairs, semant des événements de grande diffusion. Notamment, les experts ne peuvent pas distinguer les personnes asymptomatiques de celles qui sont pré-symptomatiques jusqu’à ce que les symptômes apparaissent ou non.

«Il semble en arrière d’ignorer simplement les patients pré-symptomatiques», a déclaré Butler-Wu.

David Piegaro, qui vit à Trenton, dans le New Jersey, avait recherché plusieurs tests pour le coronavirus ces derniers mois, après des événements comme des funérailles et ceux qui nécessitent des déplacements en raison de son poste à la Garde nationale. Il n’a jamais ressenti de symptômes et ses tests ont tous été négatifs, ce qui lui a apporté la tranquillité d’esprit, notamment parce qu’il vit avec ses parents et son grand-père. «J’ai considéré les tests comme une bonne chose à faire», a-t-il déclaré. «Des personnes asymptomatiques pourraient propager le virus, donc des tests généralisés semblent précieux.»

Le suivi des cas asymptomatiques est également important du point de vue des personnes infectées, a déclaré Kuppalli. Moins d’un an après le début de cette pandémie, les experts ne connaissent toujours pas toute l’ampleur des conséquences à long terme de la contraction du coronavirus, même si la rencontre initiale semble bénigne.

Les raisons du changement surprise dans les recommandations de test ne sont pas claires. En réponse à une demande du New York Times, un représentant du CDC a adressé les questions au Département américain de la Santé et des Services sociaux. Un porte-parole du HHS a déclaré que les tests asymptomatiques pouvaient encore être justifiés «lorsqu’ils étaient dirigés par des responsables de la santé publique ou des prestataires de soins de santé», et a noté que les décisions en matière de tests devraient être «basées sur les circonstances individuelles et l’état de propagation de la communauté».

Sur Twitter, certaines personnes ont émis l’hypothèse que l’administration Trump avait fait le changement pour tenter de remédier aux pénuries persistantes d’approvisionnement, qui ont entravé les efforts de test dans de nombreuses régions du pays, allongeant les délais de traitement des résultats à des semaines ou plus. De nombreuses institutions et entreprises effectuant des tests ont donné la priorité aux personnes présentant des symptômes dans leur gamme afin d’accélérer le retour des résultats pour les personnes les plus à risque de tomber gravement malades.

Interrogé à ce sujet, le porte-parole du HHS a déclaré que la modification n’était pas une réponse à la pulvérisation des chaînes d’approvisionnement. «La capacité de test s’est considérablement étendue et nous n’utilisons pas toute la capacité que nous avons développée», a déclaré le porte-parole. «Nous avons révisé les directives pour refléter les données probantes actuelles et les meilleures interventions de santé publique.»

Des tests mal chronométrés, s’ils sont effectués rarement, peuvent conduire à de faux positifs ou de faux négatifs, prenant à tort des personnes en bonne santé comme infectées ou vice versa. C’est un risque potentiel si quelqu’un est testé trop tôt après avoir été exposé au coronavirus, a souligné Butler-Wu.

Même ainsi, toute personne ayant une exposition connue devrait se mettre en quarantaine et envisager de demander un test, a déclaré Kuppalli, ajoutant: «Nous devons toujours faire attention.»

Katherine J. Wu c.2020 The New York Times Company

