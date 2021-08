Le CDC conseille une troisième injection de vaccin COVID-19 pour les personnes immunodéprimées

in

Un responsable du CDC a déclaré que les personnes admissibles à une troisième dose devraient idéalement prendre le vaccin qu’elles ont déjà reçu, mais qu’elles pourraient prendre l’autre vaccin à deux doses si nécessaire.

Pat Moore, du département de la santé du comté de Chester, en Pennsylvanie, remplit une seringue avec le vaccin Moderna COVID-19 avant de l’administrer aux travailleurs médicaux d’urgence et au personnel de santé du centre de services gouvernementaux du comté de Chester, le mardi 29 décembre 2020, à West Chester, Pennsylvanie Crédit d’image: AP Photo/Matt Slocum

Vendredi, un panel indépendant conseillant les Centers for Disease Control and Prevention a recommandé des troisièmes doses de coronavirus vaccin pour certaines personnes dont le système immunitaire est affaibli, apportant son soutien à l’autorisation par la Food and Drug Administration des injections supplémentaires.

La FDA a autorisé jeudi les troisièmes doses pour les personnes ayant subi une transplantation d’organe solide et d’autres dont le système immunitaire est également affaibli, qui sont confrontées à un risque plus élevé de crises graves de COVID-19 .

Après près de trois heures de présentations et de discussions vendredi, le comité du CDC, composé d’experts médicaux, a voté à l’unanimité pour recommander des troisièmes injections pour les personnes de la catégorie ayant déjà reçu les vaccins à deux doses fabriqués par Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Bien que les directives du panel ne soient pas contraignantes, elles sont suivies de près par les médecins et les services de santé publique. Le Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, a rapidement approuvé la recommandation, la qualifiant de « étape importante pour garantir que tout le monde, y compris les plus vulnérables au COVID-19 , peut obtenir autant de protection que possible contre COVID-19 vaccination. »

Environ trois pour cent des Américains ont un système immunitaire affaibli pour diverses raisons, allant d’antécédents de cancer à l’utilisation de certains médicaments tels que les stéroïdes.

Le Dr Neela Goswami, une responsable du CDC, a déclaré que le groupe désormais éligible pour une troisième injection pourrait inclure des personnes atteintes d’infections au VIH avancées ou non traitées, celles qui ont subi certains types de greffes de cellules souches au cours des deux dernières années et celles qui reçoivent certains types de chimiothérapie, parmi les autres.

Ceux qui devraient recevoir des traitements qui affaiblissent le système immunitaire devraient recevoir une troisième dose au préalable, a déclaré Goswami. Selon le CDC, toute personne éligible pour un troisième coup devrait attendre au moins 28 jours après le deuxième avant de l’obtenir.

Le Dr Dorry Segev, chirurgien transplantologue à l’Université Johns Hopkins qui a étudié l’impact des troisièmes doses chez les receveurs de greffe, a félicité le CDC pour avoir publié des directives plus détaillées sur qui devrait recevoir une troisième injection.

« Il est incroyablement difficile de proposer des critères clairement définis pour qui devrait recevoir » un troisième coup parmi ceux dont le système immunitaire est affaibli, a-t-il ajouté.

Le Dr Jose Scher, rhumatologue à l’Université de New York Langone Health qui a étudié l’effet des vaccins sur les immunodéprimés, a déclaré que le vote du CDC – et les conseils de ses experts – aideraient les patients qui se demandaient s’il fallait en chercher un troisième tirer. Auparavant, a-t-il déclaré, lorsque les gens se testaient eux-mêmes pour les anticorps après la vaccination et se retrouvaient vides, « nous n’avions aucun outil pour répondre à cela ».

« Nous savons maintenant que cette population a été laissée pour compte », a-t-il déclaré.

Les personnes immunodéprimées n’auront pas besoin de l’autorisation d’un médecin ou d’une ordonnance pour recevoir une troisième injection, ont déclaré des responsables du CDC. Ils n’auront qu’à attester qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité pour une dose supplémentaire. Toute autre personne, y compris les personnes souffrant de maladies chroniques, comme le diabète ou l’asthme, ne devrait pas recevoir de troisième injection à ce stade, ont-ils déclaré.

Scher a prédit que cette approche du système d’honneur pourrait être désordonnée. « Je ne sais pas s’il existe un moyen de corroborer l’affirmation de quelqu’un » d’être immunodéprimé, a-t-il déclaré. Exiger une sorte de preuve, comme une note du médecin, serait un meilleur processus, a-t-il déclaré.

Les autorisations mises à jour de la FDA ne s’appliquent pas aux personnes immunodéprimées qui ont reçu le vaccin à dose unique Johnson & Johnson. Le panel du CDC n’a pas proposé de recommandations sur des prises de vue supplémentaires pour ce groupe, qui serait petit. Mais le manque de conseils de la FDA ou du CDC a laissé ce groupe dans les limbes.

« Nous comprenons les défis ici, et à cause de cela, nous continuerons à travailler très diligemment pour essayer d’avoir une solution », a déclaré le Dr Peter Marks, le principal régulateur des vaccins de la FDA, lors de la réunion du groupe d’experts. La FDA attend plus de données qu’elle s’attend à recevoir ce mois-ci, y compris les données d’essais cliniques de Johnson & Johnson sur la sécurité et l’efficacité de deux doses.

Le Dr Kathleen Dooling, une responsable du CDC, a déclaré que les patients éligibles pour une troisième dose devraient idéalement rechercher le vaccin qu’ils ont déjà reçu, mais qu’ils pourraient prendre l’autre vaccin à deux doses si nécessaire.

Présentant des études qui soutenaient l’administration d’une troisième dose, Dooling a souligné que les personnes immunodéprimées qui reçoivent une troisième dose devraient toujours porter un masque, maintenir une distance sociale avec les personnes avec lesquelles elles ne vivent pas et éviter les foules et les espaces intérieurs mal ventilés. Elle a déclaré qu’il avait également été démontré que les personnes dont le système immunitaire était affaibli couraient un plus grand risque d’infection par percée.

Mais Dooling a déclaré que les premières études sur la façon dont certaines personnes immunodéprimées réagissaient aux troisièmes doses indiquaient clairement qu’il pourrait y avoir des avantages. Une telle étude randomisée et contrôlée par placebo portant sur plus de 100 receveurs de greffes d’organes a révélé que les patients ayant reçu une troisième injection du vaccin de Moderna deux mois après une deuxième dose présentaient une augmentation marquée des taux d’anticorps.

Dooling a également cité des études d’observation de receveurs de greffes d’organes solides et de patients sous hémodialyse, qui ont montré que les personnes qui n’avaient pas de réponse en anticorps détectable à leurs deux premières doses en avaient une après une troisième dose.

Des études ont également montré que les troisièmes doses sont sans danger.

La recommandation du groupe d’experts, le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination, intervient alors que les responsables de la santé se demandent si les personnes qui ont été vaccinées au début de la campagne de vaccination du pays pourraient bientôt avoir besoin de doses de rappel, une décision qui, selon les scientifiques et les experts en santé publique, n’est pas encore soutenue par Les données. Les responsables du CDC et de la FDA ont pris soin d’encadrer l’autorisation des troisièmes doses pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli comme une question distincte.

« Les autres personnes entièrement vaccinées sont adéquatement protégées et n’ont pas besoin d’une dose supplémentaire de COVID-19 vaccin pour le moment », a déclaré le Dr Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDA, dans un communiqué annonçant jeudi l’autorisation, ajoutant que l’agence était « activement engagée dans un processus rigoureux et fondé sur la science avec nos partenaires fédéraux » pour déterminer si les doses de rappel peut être nécessaire.

Certains prennent les choses en main. Un peu plus d’un million de personnes qui ont reçu un vaccin à deux doses aux États-Unis ont déjà reçu une troisième dose, a déclaré vendredi Dooling au panel des CDC.

