Le CD du développeur CyberPunk 2077 Projekt RED publie le correctif 1.05, maintenant disponible sur PC, Xbox et PlayStation

Tendance FP21 déc.2020 13:51:26 IST

Le développeur de jeux CD Projekt RED travaille dur pour récupérer sa sortie récente CyberPunk 2077 qui a fait l’objet de critiques sévères, conduisant le développeur à permettre aux joueurs de rembourser leur achat. Maintenant, CD Projekt RED a publié un Hotfix 1.05 qui fonctionnera sur Cyberpunk 2077 dans tous les systèmes, que ce soit PC, Xbox ou PlayStation. La mise à jour publiée le 19 décembre apporte de nombreuses corrections de bogues ainsi que des améliorations de l’interface utilisateur, du gameplay et des performances et de la stabilité.

Il promet que Jackie ne disparaîtra plus dans diverses quêtes, Elizabeth Peralez cessera d’offrir de l’aide si elle est refusée une fois, les portes des ascenseurs devraient s’ouvrir correctement maintenant et une description a été ajoutée pour Don’t Lose Your Mind dans le Journal. Dans le département Gameplay, les temps de réaction des personnages non-joueurs (PNJ) qui se mettent à couvert ont été améliorés et le nombre de tirs nécessaires pour tuer des civils à distance en combat a été corrigé.

Divers défauts visuels tels que la bouche d’un personnage restant ouverte après avoir terminé le dialogue ou certaines images affichées à de mauvais endroits ont également été améliorés grâce au Hotfix. Désormais, le menu d’inventaire ne se ferme plus immédiatement après son ouverture pour la première fois après avoir quitté une voiture et le jeu a reçu de nombreuses améliorations de stabilité, notamment des corrections de crash. Les explosions hors écran font également du bruit maintenant.

Plusieurs modifications spécifiques à l’ordinateur et à la console ont également été apportées à Cyberpunk 2077.

Ces mises à jour arrivent juste un jour après Sony a sorti le jeu tant attendu du PlayStation Store. La firme avait clairement indiqué que si les joueurs ne sont pas satisfaits de leur jeu, ils peuvent demander un remboursement complet. Plus tard, Microsoft a également supprimé Cyberpunk du Microsoft Store.

Même la page Hotfix a une section distincte pour ceux qui souhaitent des remboursements. La section indique: « Si vous utilisez une console ancienne génération et que vous souhaitez recevoir un remboursement pour une copie physique de Cyberpunk 2077 que vous avez acheté, nous vous demandons de bien vouloir contacter le magasin dans lequel vous avez acheté le jeu en premier ». La dernière date de dépôt des demandes de remboursement est le 21 décembre.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂