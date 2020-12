Le Cayo Perico Heist dans GTA Online: début, heure, armes et nouveaux véhicules

Les Rockstar Games auront lieu demain mardi 15 décembre 2020 la plus grosse mise à jour à ce jour GTA en ligne publier qui a du nouveau contenu dans ses bagages. L’accent est mis sur l’île privée appelée Cayo Perico, qui est à des milliers de kilomètres de Los Santos et est le centre du dernier braquage.

Détails sur The Cayo Perico Heist dans GTA Online

Jusqu’à présent, cependant, nous en savons très peu sur le vol à venir. Rockstar a récemment annoncé ces données clés:

Tu dois trouver un moyen Cayo Perico s’infiltrer, l’une des îles privées les mieux sécurisées au monde .

s’infiltrer, . Vous devez les avoir stationnés là-bas forces de sécurité lourdement armées contourner ou neutraliser et avec des preuves précieuses ainsi qu’avec tant de Œuvres d’art, or et argent de la drogue échapper comme vous pouvez porter.

contourner ou neutraliser et avec des preuves précieuses ainsi qu’avec tant de échapper comme vous pouvez porter. Le vol peut seul ou avec jusqu’à quatre joueurs être exécuté.

être exécuté. UNE sous-marin lourdement armé est appelé Quartier général servir, qui peut probablement être étendu en plus.

est appelé servir, qui peut probablement être étendu en plus. Objectif: revenir à Los Santos en toute sécurité ou seul ou avec vos camarades

On peut supposer que ce n’est pas seulement la plus grande mise à jour à ce jour, mais aussi le braquage le plus important et le plus rentable. On sait déjà combien d’argent nous pouvons réellement piller dans le vol. Deux sommes sont indiquées sur la carte à l’intérieur du sous-marin:

Fichiers Madrazo: 1 100 000 USD

1 100 000 USD Cibles secondaires: 2 848 800 €

Donc, si vous remplissez non seulement l’objectif principal, mais également toutes les tâches secondaires, vous pouvez avec environ 4 millions de dollars GTA qui sera transféré sur votre compte virtuel chez Maze Bank. Si vous jouez avec d’autres joueurs, cet argent est bien sûr divisé, le leader recevant une part plus importante. Pour ce faire, cependant, il doit également investir une partie de son propre argent dans la planification précédente.

Vous pouvez supposer que le nouveau braquage sera assez long et complexe. Vous ne pouvez certainement effectuer le vol proprement dit que si vous avez terminé avec succès toutes les missions associées à l’avance. Pour ce faire, vous devez probablement d’abord Sous-marin afin que vous puissiez même avoir accès à la nouvelle entreprise.

Quand le Cayo Perico Heist apparaîtra-t-il dans GTA Online?

Rockstar n’a pas encore communiqué l’heure exacte à laquelle le Cayo Perico-Heist pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et le PC sera activé, mais nous pouvons supposer que les développeurs mardi, probablement vers 10 heures, heure allemandequi vont arrêter le serveur. Vous ne pouvez pas jouer pendant ce temps.

La mise à jour correspondante peut ensuite être téléchargée, ce qui est généralement assez complet. Préparez-vous donc au fait que vous devez pelleter plusieurs gigaoctets de données sur votre plate-forme respective.

Après avoir téléchargé le correctif avec succès, vous devez attendre que les serveurs de jeu soient de nouveau en ligne. Dans le passé, il fallait 30 minutes à une heure avant que la branche en ligne de «GTA 5» puisse être réintégrée. Ensuite, vous démarrez « GTA 5 » et sélectionnez le mode en ligne.

Le Cayo Perico Heist: y aura-t-il de nouvelles armes et véhicules?

Jusqu’à présent, Rockstar a seulement annoncé qu’il y avait de nouveaux véhicules, des armes tactiques et de nouveaux espaces sociaux à découvrir où vous pouvez également danser et rencontrer des amis. nouveaux DJ de classe mondiale peut célébrer. En outre, vous pouvez vous attendre à de nouvelles stations de radio avec plus de 100 nouvelles chansons.

