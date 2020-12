« Le cauchemar avant Noël »: le dégoût de Tim Burton pendant la production

En près de 30 ans d’existence, « Le cauchemar avant Noël«Est restée une véritable référence dans le domaine de l’animation image par image avec des chansons qui ont fasciné et ému les enfants comme les adultes. Bien que la bande soit facilement associée au nom de Tim Burton, Il est vrai que peu de choses ont été impliquées dans le processus de production.

Ce dernier aurait été révélé lors d’un épisode de «Les films de vacances qui nous ont fait”, Série documentaire de Netflix dans lequel, de la même manière que « Les films qui nous ont fait», Présente dans chaque épisode une rétrospective sur la réalisation d’un film spécifique aujourd’hui considéré comme classique.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Scream 5 »: la production a gardé sa fin cachée avec de faux scripts

Le documentaire révélerait que la réalisation du film était un chemin long et pénible, avec un grand nombre d’obstacles à chaque étape de la production. Entre disputes, aversions et disputes, Burton finirait par laisser un trou dans le mur de l’un des studios de Disney.

Il fut un temps où la fin de la bande recevait un changement radical en raison de certaines annotations du réalisateur Henry Selick. Comme beaucoup s’en souviendront, à la fin de la bande le redoutable Oogie boogie il enchevêtre l’un de ses fils, provoquant le démêlement des coutures sur son corps et la révélation des insectes auxquels il s’est conformé dans le corps de la créature.

Selick serait venu avec une fin alternative dans laquelle il serait révélé qu’il était en fait le Dr Finkelstein qui contrôlait l’antagoniste du film, donnant au film ce que de nombreux travailleurs du médium narratif appellent un «fin classique de scooby doo». Cela aurait entraîné une opposition totale de Burton.

«J’ai eu cette idée que Oogie boogie il était vraiment le scientifique maléfique en lui », dit-il. Selick dans le documentaire. « Tim Je déteste tellement ça. Il a frappé un trou dans le mur et je lui ai dit ‘Tim, Est-ce que ton pied va bien? et il a répondu «Oui, ce sont des doigts d’acier». C’était l’une de nos interactions les plus colorées. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Christmas Chronicles »: le réalisateur évoque la possibilité d’un troisième opus

Il serait révélé qu’après l’incident l’un des membres de la production a écrit à côté de la réparation du mur « Tim a fait un trou ici », pour l’encadrer plus tard. Une fois la bande terminée, le scénariste Caroline Thompson approché Burton pour lui parler de la modification de la fin, de ce qu’il «exploserait dans un accès de hurlements» et «d’attaquer une machine de montage». Comme il est évident, la fin du film est restée intacte.