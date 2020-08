Le catalogue IKEA pour 2021 est disponible en édition Animal Crossing

Le magasin de meubles suédois IKEA a attrapé la fièvre “Animal Crossing” – du moins à Taiwan: le catalogue de meubles 2021 pour la nation insulaire est également disponible en édition “New Horizons”.

Votre maison à Animal Crossing: New Horizons est si belle que vous aimeriez meubler votre appartement de la même manière? IKEA a quelque chose en réserve pour vous – du moins à Taiwan. La société suédoise y a publié un catalogue qui présente des personnages et des installations “Animal Crossing” comme dans le jeu Switch. Et tant de choses peuvent être dites: c’est criard et coloré!

IKEA veut faire des rêves d’Animal Crossing une réalité

L’équipe IKEA à Taïwan a traité du monde des couleurs du joli jeu de rôle et a conçu un catalogue plein d’idées sur la façon dont vous pouvez facilement transformer l’intérieur de vos rêves en réalité. Le groupe s’appuie sur un mélange de formes de meubles simples et d’accessoires accrocheurs, il n’y a pratiquement pas de limites à l’imagination: un canapé bleu royal est le bienvenu devant un mur vert moyen. Ce qui est autorisé dans votre monde “Animal Crossing” l’est également dans la réalité.

Le catalogue n’est actuellement disponible qu’en éditions limitées à Taiwan, mais la plupart des produits sont disponibles dans le monde entier. Si vous souhaitez obtenir une copie avec les adorables personnages “Animal Crossing”, vous ne pouvez probablement le faire que par le biais d’un achat privé via Internet.