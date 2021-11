Le casting original de Ghostbusters révèle ce que c’était que d’attacher un pack de protons 30 ans plus tard

Apparaissant dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson ont discuté de ce que c’était que de retourner dans la franchise.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà est maintenant juste au coin de la rue et il n’y a pas de fans des films originaux qui ne soient pas un peu excités de voir enfin Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson s’habiller à nouveau pour combattre Gozer et aider à sauver le monde d’être aspiré dans le septième niveau de l’enfer. Apparaissant le Le spectacle de ce soir Avec Jimmy Fallon avant la sortie du film ce week-end après un retard d’un an en raison des fermetures de Covid-19 et de la détermination de Sony à sortir le film dans les cinémas, les trois survivants chasseurs de fantômes du film original de 1984 et sa suite de 1989 ont expliqué ce que c’était que de s’attacher à nouveau à un pack de protons après 30 ans. Bill Murray a dit ceci.

« Cela faisait mal. Il y avait beaucoup de douleur. Pour une raison quelconque, ces réalisateurs aiment dire: » Bon, maintenant vous êtes tous par terre « , avec cette chose sur le dos. Et maintenant, vous devez vous retourner, comme un insecte mort, et essayez de vous lever en portant un aspirateur. Mais c’était… vous aviez des ondes de choc de mémoire, et vous vous êtes dit, ‘Oh mon Dieu, c’est horrible.’ C’était des journées très longues, et c’était une chose très lourde. Ce n’est pas aussi lourd que l’original, mais nous sommes plus faibles. Donc c’est à peu près la même chose. »

Au cours de l’interview, le groupe a évoqué les films originaux et fait l’éloge du travail de Jason Reitman, qui a succédé à son père Ivan, qui est toujours très actif dans le film.

« Jason Reitman a écrit un excellent scénario, plein de cœur, remontant directement aux deux premiers films et à son ADN… Nous venons de le lire et nous nous sommes dit : ‘C’est le bon moment' », a déclaré Dan Aykroyd.

« Jason est le fils de l’original [Ghostbusters] réalisateur Ivan Reitman », a ajouté Murray. « Il avait sa propre opinion parce qu’il a grandi en tant qu’enfant du chasseurs de fantômes dans un sens. Il avait quelque chose qui, selon lui, fonctionnerait comme une bonne histoire et nous avons tous convenu qu’il l’avait compris. cul. »

Quand il s’agissait de retourner sur le plateau du premier, Ernie Hudson a déclaré que c’était une expérience très émouvante pour lui, d’autant plus qu’il avait cru pendant de nombreuses années que c’était quelque chose qui n’arriverait jamais. « Je n’aurais jamais pensé que nous le ferions [be back]. Jusqu’à ce que j’y arrive et que je réalise que c’est en train de se produire. Mais je dirai, quand je suis entré dans le costume, et Bill et Dan et Sigourney. C’était presque spirituel, mec. J’étais presque en larmes. C’était super. »

Plus tard dans l’interview, le sujet du ton du film a été abordé, de nombreux critiques ayant déclaré que le film était une affaire plus sérieuse et émotionnelle que ses prédécesseurs et les bandes-annonces semblant indiquer que c’était le cas. Selon le résumé plein d’esprit de Murray, « Tous ceux qui l’ont vu ont dit qu’ils pleuraient devant le film, donc ce devrait être une comédie extrêmement réussie. » Cependant, là où le 2016 chasseurs de fantômes le redémarrage a passé trop de temps sur des blagues mal jugées et lourdes qui ont pris tout le sérieux de ce film, il faut se rappeler que l’original était d’abord effrayant et une comédie ensuite, ce qui signifie qu’une fois de plus les fans du film de 1984 devraient être comme à la maison avec Chasseurs de fantômes : l’au-delà.





