Le casting, l’intrigue et plus de détails de la saison 3 de Hanna d’Amazon Prime

Le drame d’Amazon Prime, Hanna, a rapidement gagné une large base de fans. Après seulement deux semaines, Amazon a annoncé que Hanna recevrait bientôt une troisième saison. Cela fait plus d’un an que la première saison est sortie, mais la troisième saison devrait être bientôt en production. David Farr est le créateur de la série. Il est également directeur associé de Royal Shakespeare et directeur de théâtre. Il est également le créateur de spectacles tels que Troy, Paani et The Man Of Iron Heart.

Les rumeurs abondent selon lesquelles le casting de la saison précédente sera de retour dans la série. Mireille Enos reviendra dans le rôle de Marissa Wiegler et Esme Creed Miles dans le rôle de Hanna. John Carmichael verra également un retour à la vie pour Dermot Mulroney. Sandy Phillips sera jouée par Aine Rose Daly. Joel Kinnaman reprendra son rôle d’Erik Heller. Cherrelle Skeete reviendra dans le rôle de Terri Miller. Les rumeurs d’un nouveau casting n’ont pas été confirmées.

Jeter

Hanna La saison 2 a vu très peu de personnages polyvalents de la saison 1. Esme Creed-Miles et Mireille Enos sont susceptibles de figurer dans certaines de ces œuvres d’art.

En dehors de cela, la saison 1 nous a apporté Yasmin Monet en tant que Clara et Aine a augmenté Daly en tant que stagiaire 242, tandis que l’année 2 nous apporte la confirmation notable de Sandy Phillips.

Ces personnages sont des individus Utrax. Comme la saison deux est recommandée, nous aimerions revoir tout le monde d’Utrax.

Terrain

La saison 2 se termine par des alliances et des départs surprenants. Sandy n’est plus la même Sandy qu’elle était avant de devenir un meurtrier. Hanna sauve Clara et un autre otage dont le père a été assassiné par Sandy. Marissa soudoie Carmichael pour l’aider et Hanna à infiltrer UTRAX pour atteindre les principaux dirigeants et les traduire en justice. Clara est enfin réunie à sa mère biologique et ils commencent une nouvelle vie ensemble.

Farr a déclaré que le fonctionnement interne d’UTRAX sera révélé dans la saison 3. Carmichael peut être contraint d’aider Hanna ou Marissa, mais il ne semble pas prêt à coopérer pleinement avec eux. Dans la prochaine saison, Sandy, le jeune assassin, pourrait s’avérer être un problème. Creed-Miles a déclaré dans une interview qu’elle souhaitait que Hanna « retourne à la nature ». Reste à savoir si cela se produira dans la saison 3.