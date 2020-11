Le casting et l’intrigue de la saison 3 ont été révélés

Michaela McManus rejoint le casting en tant que voisine de Joe, Natalie, sa nouvelle obsession.

Après des retards de production dus à la pandémie, Tu La saison 3 est officiellement de retour, avec Penn Badgley et Victoria Pedretti de retour dans le rôle de Joe Goldberg et Love Quinn.

Les détails sur ce qui va se passer ensuite dans le monde tordu de Joe and Love commencent à arriver et nous avons maintenant notre première idée de ce que sera la saison 3.

En plus de 12 nouveaux personnages (!!) ajoutés à la nouvelle saison, l’intrigue de la saison 3 a également été révélée – et cela n’a pas l’air génial pour le nouveau voisin de Joe …

LIRE LA SUITE: You’s Jenna Ortega ferme la théorie majeure sur Joe et Ellie dans la saison 3



Vous saison 3: le voisin de Joe a été révélé. Image: Netflix

Tu intrigue de la saison 3: Que se passe-t-il ensuite?

Comme nous l’avons vu à la fin de la saison 2, Joe et Love ont maintenant déménagé en banlieue. La saison 3 commencera à explorer le nouvel emplacement, en s’éloignant du décor de Los Angeles.

Joe et Love sont maintenant en thérapie de couple et ils ont un nouveau bébé. La mère de Love Dottie (Saffron Burrows) revient pour adorer Love and the baby, après la mort de Quarante.

Joe développe une obsession pour sa voisine Stepford-esque Natalie (Michaela McManus) – qui n’est certainement pas sa mère, comme les fans l’ont déjà théorisé. Malgré son statut social et son mariage avec un homme puissant, Natalie mène une vie secrète et Joe est impatient de travailler dur pour en savoir plus.

Nous plongeons également plus profondément dans l’enfance de Joe à travers des flashbacks, découvrant que le jeune Joe (Jack Fisher) a été victime d’intimidation sans pitié alors qu’il était dans la maison d’un garçon.

Ailleurs, Love essaie de naviguer dans le cercle restreint de clique-y de son nouveau quartier, dirigé par Sherry « Mom-fluencer » (Shalita Grant). Malgré son ambiance terre-à-terre, Sherry est en fait une fille méchante qui prétend seulement accueillir Love dans son cercle social. Le cercle comprend également l’entraîneur de vie Kiki (Shannon Chan-Kent) et le père au foyer Andrew (Chris O’Shea) – tous deux passionnés de potins.

Observant tout cela, la bibliothécaire Marienne (Tati Gabrielle) surveille les mouvements des voisins et est beaucoup trop avisée pour tomber dans leurs manières autorisées et inconscientes. Il semble qu’elle découvre des choses qu’elle ferait mieux de ne pas savoir.

Tu casting saison 3: Qui sont les nouveaux personnages?

En plus des sept personnages mentionnés ci-dessus, voici le reste des nouveaux personnages qui rejoignent la nouvelle saison:

– Cary (Travis Van Winkle), un homme riche qui invite Joe dans son cercle intime.

– Matthew (Scott Speedman), PDG prospère, mari et père peu communicatif. Il est réservé, mystérieux et a tendance à se retirer.

– Theo (Dylan Arnold), un étudiant sage et perspicace, mais vulnérable et troublé avec une relation tendue et compliquée avec son beau-père.

– Dante (Ben Mehl), bibliothécaire, vétéran et père de famille, qui garde son esprit et sa sérénité peu importe ce que la journée apporte.

– Brandon (Christopher Sean), le mari de Kiki, qui s’est enrichi au milieu de la vingtaine en tant qu’investisseur technologique, est maintenant un père au foyer pour ses enfants.

– Jackson (Bryan Safi), le mari ironique d’Andrew; ils ont un mariage enviable et aimant.

– Gil (Mackenzie Astin), un professeur de géologie aux manières douces est attentionné, sympathique et sincèrement bon s’il est un peu vanillé et naïf.

– Dr Chandra (Ayelet Zurer), thérapeute de couple chic, brusque mais extrêmement aguerrie qui a bien l’intention d’aller au fond des problèmes de ses patients.

Et maintenant, nous posons la question importante: combien de ces personnages sortiront vivants de la saison 3? Qui sait! Mais nous saurons quand Tu la saison 3 sort enfin à un moment donné en 2021. A bientôt, voisin x

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂