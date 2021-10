Le casting emblématique de Far Cry 6 peut désormais être trouvé dans le jeu de cartes UNO

Abonnez-vous à Push Square sur

Pour ceux qui ne le savent pas, en plus de ses blockbusters, Ubisoft développe et sort également un certain nombre de jeux « casual » sur consoles, comme Monopoly. Ce sont, peut-être sans surprise, des vendeurs de mastodonte – et l’une de ses plus grandes réussites est son adaptation de l’ONU de Mattel. Celui-ci a été initialement publié sur PlayStation 4 en 2016 et continue de recevoir des mises à jour aujourd’hui.

Le dernier DLC ajoute le casting « iconique » de Far Cry 6 au classique. Bien qu’il soit facile de critiquer la société française ici, elle a en fait fait un travail remarquable en adaptant Yara au jeu de cartes compétitif, avec un plateau à thème et des mécanismes de jeu uniques. Le contenu ne coûte que 3,99 € / 4,99 € sur le Boutique PS, donc si vous êtes déjà un fan d’UNO, vous y trouverez beaucoup de valeur.