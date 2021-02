Le casting du dernier d’entre nous de Pedro Pascal signifie-t-il qu’il quitte The Mandalorian?

C’est vrai. Le casting de Pedro Pascal comme Joel dans HBO Le dernier d’entre nous série a beaucoup de fans enthousiasmés, mais en même temps, on s’inquiète de ce que tout cela signifie pour son rôle sur The Mandalorian aller de l’avant. Cette semaine, il a été annoncé que Bella Ramsey (Le Trône de Fer) avait été choisi pour jouer Ellie dans la série, l’un des deux personnages principaux aux côtés de Joel. Le casting de Pascal a été rapporté très peu de temps après, l’acteur confirmant personnellement la nouvelle sur Twitter.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour le rôle de Pascal en tant que Din Djarin sur The Mandalorian? Certains lecteurs ont peut-être remarqué que dans le rapport original de la date limite, il a été noté que si Pascal resterait sur le Guerres des étoiles séries, Le dernier d’entre nous prendrait la «première position» avec l’acteur. En d’autres termes, la nouvelle série HBO prévaudra sur The Mandalorian s’il y a des conflits d’horaire, limiter potentiellement l’implication de Pascal dans ce dernier si les deux émissions finissent par tourner à peu près au même moment.

La bonne nouvelle est que si Le dernier d’entre nous est en conflit avec The MandalorianPour la troisième saison, cela ne signifie pas forcément que Din Djarin verra son rôle dans la série réduit. En fait, la série a dû contourner l’absence de Pascal auparavant. Depuis la première saison, Pascal partage le rôle du personnage masqué avec des cascadeurs. Bryce Dallas Howard a précédemment révélé à Vulture que Pascal n’était pas du tout présent sur le plateau pour un épisode qu’elle a réalisé dans la saison 1 car il était occupé en vedette sur Broadway dans Le Roi Lear.

Car The Mandalorian est un spectacle plein d’action, il y a également eu de nombreuses scènes où des cascadeurs ont enfilé l’armure même avec Pascal sur le plateau. L’acteur était plus impliqué dans la deuxième saison alors que Din Djarin passait plus de temps à l’écran démasqué, mais le fait demeure que la plupart du temps, nous voyons The Mandalorian, ce n’est pas vraiment Pedro sous l’armure. Si Pascal est incapable d’être physiquement présent pour certains épisodes du Guerres des étoiles show, il pouvait encore jouer le rôle assez facilement en fournissant un travail de voix off à distance.

Curieusement, le nouveau personnage de Pascal sur Le dernier d’entre nous a beaucoup en commun avec Din Djarin. Alors que le Mandalorian s’occupe d’une créature de la taille d’une pinte connue des fans sous le nom de Baby Yoda, Joel est un passeur endurci qui est chargé d’escorter un adolescent à travers un désert dangereux et post-apocalyptique habité par des monstres mortels et des pillards meurtriers. La série est basée sur le jeu vidéo du même nom et est en cours d’écriture par l’écrivain du jeu original, Neil Druckmann, aux côtés de Tchernobyl créateur Craig Mazin.

On ne sait toujours pas quand Le dernier d’entre nous commencera réellement le tournage, il est donc tout aussi possible que les deux séries soient produites à des moments totalement différents. Quoi qu’il en soit, cela devrait être bon pour Guerres des étoiles fans de savoir qu’il existe encore des moyens de garder Pedro Pascal en tant que personnage principal sur The Mandalorian même si son temps sur le plateau sera limité. Le rapport original du casting de Pascal sur Le dernier d’entre nous nous vient de Deadline.

Sujets: The Last of Us, The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, HBO Max