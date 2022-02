Le casting d’Outer Banks confirme la saison 3 – Date de sortie de Netflix, distribution, bande-annonce, synopsis, etc.

Juste après une courte période de temps, la saison 3 d’ Outer Banks se déroule enfin. Un drame américain d’action-mystère pour adolescents, qui est devenu un énorme succès sur Netflix après la saison 1. Netflix a confirmé la saison 3 d’Outer Banks en décembre 2021.

Il s’agit d’une série télévisée en streaming d’action-aventure mystérieuse pour adolescents de Josh Pate, Jonas Pate, et Shannon Burke, qui se développe autour de deux groupes d’adolescents et de leur conflit.





Quand la saison 3 d’Outer Banks a-t-elle été confirmée ?

Juste après cinq mois, depuis la sortie de la saison 2, Netflix a confirmé la saison 3 le 8 décembre 2021. Le créateur d’Outer Banks, Jonas Pate, affirme à Entertainment Weekly en 2020 : « Depuis que nous avons commencé, nous l’avons toujours considéré comme quelque chose, c’était probablement comme un spectacle de quatre saisons, peut-être cinq saisons, mais quatre saisons. Nous l’avons en quelque sorte long-arc assez loin. J’espère juste que nous aurons l’occasion de raconter ces histoires. Il a également ajouté : « avant même que (la saison 1) ne sorte, Netflix nous avait donné le feu vert pour écrire des scripts (de la saison 2). »

Les acteurs et l’équipe d’Outer Banks partagent la joyeuse nouvelle avec les fans sur les réseaux sociaux. Madelyn Cline partage une publication Instagram qui disait:

« Rappelez-vous quand vous avez tous dit de renouveler Outer Banks. »

Quand va-t-il sortir?

Outer Banks est le spectacle parfait pour le verrouillage. Sa saison 1 est sortie en avril 2020 et en quelques jours, elle a gagné en popularité. La saison 2 est sortie en juillet 2021. Sans aucun retard, l’équipe a continué à filmer la saison 3. Nous pouvons espérer que la saison 3 sera diffusée sur Netflix à l’été 2022. Mais Netflix n’a pas confirmé la date officielle.

Qui fait partie du casting de la saison 3 d’Outer Banks ?

Les personnages qui sortiront vivants de la saison 2 seront là dans la saison 3. Selon Deadline , Madelyn Cline en tant que Sarah, Chase Stokes en tant que John B, Madison Bailey en tant que Kiara, Jonathan Daviss en tant que Pope et Rudy Pankow en tant que JJ seront là-bas dans la saison 3. Les autres acteurs incluent Austin North, Drew Starkey et Charles Esten devraient revenir.

Le casting de la saison 3 d’Outer Banks est :

Chase Stokes dans le rôle de John B Routledge Madelyn Cline comme Sarah Cameron Madison Bailey comme Kiara Jonathan Davis comme pape Rudy Pankow comme JJ Austin North comme Topper Drew Starkey comme Rafe Charles Esten comme Ward Cameron Carlacia Grant comme Cléo Charles Halford comme Big John

Que pourrait-il se passer dans la saison 3 d’Outer Banks ?

Netflix n’a toujours pas donné de détails officiels sur la saison 3 d’Outer Banks. Mais on peut supposer que la chasse au trésor continuera, tout comme dans les saisons 1 et 2. 400 millions de dollars d’or appartiennent toujours aux Bahamas.

L’équipe des coulisses, comprenant Jonas Pate, Josh Pate et Shannon Burke, a déclaré à Entertainment Weekly qu’ils n’abandonneraient pas sans plus d’aventure. Josh Pate affirme : «Le trésor doit devenir un plus grand mystère à travers la série. Et donc la chasse au trésor va s’étendre, et la mythologie autour de la chasse au trésor va évoluer et s’approfondir. Nous sommes ravis de voir comment cette mythologie va se développer dans la saison 3. Nous avons lu beaucoup de livres et nous avons de bonnes choses à retenir.

Alors, accrochons-nous et attendons l’été 2022.