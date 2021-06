Le casting d’iCarly révèle comment l’absence de Jennette McCurdy sera abordée lors du redémarrage

Jennette McCurdy n’apparaîtra pas en tant que Sam Puckett dans le redémarrage d’iCarly – mais son personnage ne sera pas ignoré dans la nouvelle série.

le iCarly le redémarrage est presque à nos portes ! Nous avons vu la bande-annonce, nous avons rencontré les nouveaux personnages et nous avons même accueilli Nevel Papperman dans le mix. Maintenant, tout ce qu’il reste à faire est d’attendre que cette chanson emblématique de « Leave It All To Me » sorte le 17 juin.

Alors que nous verrons des visages familiers apparaître pour des apparitions dans la série, il y a quelques personnages de la série originale qui ne feront pas leur apparition. L’un d’eux est, bien sûr, Sam Puckett de Jennette McCurdy.

Plus tôt cette année, il a été confirmé que Jennette ne reviendrait pas pour le redémarrage. S’exprimant sur son propre podcast, elle a révélé qu’elle s’était éloignée de la comédie et qu’elle se sentait gênée et « honteuse » de ses premiers rôles dans Nickelodeon’s iCarly et Sam & Chat.

Bien que nous ne verrons pas Sam dans le redémarrage, Miranda Cosgrove a confirmé que Sam existera toujours dans le redémarrage et sera mentionné tout au long de l’émission.

Pourquoi Sam n’est-il pas dans le iCarly redémarrer ?

Miranda Cosgrove révèle comment Sam Puckett sera inclus dans le redémarrage d’iCarly. Photo : Rich Fury/KCA2021/Getty Images pour Nickelodeon, Jon Kopaloff/FilmMagic

S’exprimant dans une interview avec Entertainment Weekly, Miranda Cosgrove a confirmé que les allées et venues de Sam Puckett seraient abordées dans les intrigues de la série.

« Certainement, nous touchons beaucoup à toute la relation avec Sam et où en est Sam dans l’épisode pilote », a révélé Cosgrove. « Et puis nous la mentionnons un peu tout au long de la saison, alors nous allons certainement l’expliquer dans la série. »

Dans une autre interview avec ET Online, Jerry Trainor (qui joue Spencer Shay), a également déclaré : « Le pilote aborde [Sam’s absence]. Ce sera abordé, mais ce n’est pas quelque chose que nous approfondissons simplement parce que nous voulons simplement respecter les souhaits de Jennette. »

Il a ajouté: « Vous savez, elle a décidé de passer de la comédie et elle se débrouille très bien dans son propre monde et nous sommes très fiers d’elle. Et elle fait partie de cette famille pour toujours. »

LIRE LA SUITE: Le casting d’iCarly condamne les abus racistes contre la nouvelle star du redémarrage Laci Mosley

En mars, Jennette McCurdy a parlé de sa décision d’arrêter de jouer sur son podcast, Vide à l’intérieur. Jennette a également exprimé à quel point elle se sentait gênée et « honteuse » de ses rôles précédents dans Nickelodeon’s iCarly et Sam & Chat.

« J’ai tellement honte des rôles que j’ai joués dans le passé. J’ai du ressentiment envers ma carrière à bien des égards », a-t-elle expliqué. « Je me sens tellement insatisfaite par les rôles que j’ai joués et j’ai eu l’impression que c’était le plus ringard, le plus embarrassant. J’ai fait les émissions dans lesquelles j’étais du 13 au 21, et à 15 ans, j’étais déjà gêné.

LIRE LA SUITE: Miranda Cosgrove révèle ce que font les personnages d’iCarly lors du redémarrage

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂