« C’est un spectacle pour adultes et ce n’est pas spécifiquement pour les enfants. »

Le casting de iCarly ont ouvert sur ce que les fans peuvent attendre du redémarrage en 2021 et cela ressemble à iCarly est tout adulte.

Dès que Paramount+ a annoncé avoir commandé un redémarrage de iCarly, les fans étaient intrigués d’apprendre comment le nouveau spectacle se comparerait à l’original maintenant que les personnages sont des adultes. Miranda Cosgrove (Carly), Nathan Kress (Freddie) et Jerry Trainor (Spencer) sont tous de retour, mais Jennette McCurdy (Sam) a révélé qu’elle avait arrêté de jouer et qu’elle ne participerait pas au redémarrage.

Maintenant, Jerry Trainor a révélé quel type de contenu couvrira le redémarrage d’iCarly et qu’il inclura des « situations sexuelles ».

Le casting d’iCarly confirme qu’il y aura des « situations sexuelles » dans le redémarrage. Image : Paramount+, Nickelodeon

S’adressant à Page Six pour savoir si la nouvelle émission comportera ou non des scènes de sexe, Jerry a taquiné: « Nous allons suivre cette ligne, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va pas être super brut… mais oui, il va être des situations sexuelles. Et vous savez, je dis « merde » dans la bande-annonce, qui a mis tout le monde dans le vertige, mais vous savez que nous sommes des adultes. »

Nathan Kress a également ajouté que le nouvel iCarly a été conçu pour un groupe démographique différent : « C’est une émission pour adultes et ce n’est pas spécifiquement pour les enfants. Et c’est excitant pour nous – juste de voir où seraient ces personnages d’une émission pour enfants et où ils sont dans leur vie maintenant, 10 ans plus tard, mais d’une manière très réaliste et non brillante. »

Miranda Cosgrove a également précédemment déclaré à EW: « Nous avons vraiment essayé de faire de cette émission, avec le showrunner Ali, autant que possible les fans de l’original, car ce n’est plus vraiment une émission pour enfants. C’est principalement fait pour les gens qui ont regardé quand ils étaient petits, ils sont maintenant plus dans la vingtaine. »

Le redémarrage annulé de Lizzie McGuire a fonctionné afin que le redémarrage d’iCarly puisse s’exécuter.

Quant à ce que les personnages font maintenant, Miranda a laissé échapper: « Carly a traversé beaucoup de choses au cours des 10 dernières années. Elle n’a pas fait ‘iCarly’ depuis longtemps et elle décide de le redémarrer dans le pilote alors nous avons exploré beaucoup de choses différentes avec ça, tout comme ce qu’un jeune de 26 ans ferait s’il avait une chaîne YouTube de nos jours. »

Miranda a également confirmé que Spencer est désormais « très riche » et vit dans une version remodelée de l’original iCarly loft et Freddie a « réemménagé avec sa mère après un divorce ».

Le premier épisode de la nouvelle iCarly fait ses débuts sur Paramount+ ce jeudi 17 juin.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous excité pour le redémarrage?

