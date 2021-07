Le casting des quatre fantastiques de MCU ne sera pas annoncé de sitôt, déclare Marvel Boss

Ceux qui espèrent entendre qui jouera le Les quatre Fantastiques dans l’univers cinématographique Marvel, il faudra peut-être tempérer les attentes. Ceci, selon Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, qui dit que les annonces de casting n’auront probablement pas lieu pour ce film de si tôt. Là encore, bientôt peut être un terme relatif et il peut s’agir de savoir si Marvel peut ou non en faire un spectacle éclatant lors d’un grand événement.

Kevin Feige a récemment été interviewé lors d’un événement sur le tapis rouge pour Veuve noire, qui sera le premier film MCU à sortir en salles en deux ans. Au cours de l’entretien, on lui a demandé quand nous pourrions entendre une confirmation de casting concernant le Les quatre Fantastiques redémarrer. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Je ne pense pas que ce soit bientôt. [Black Widow] est notre premier événement tapis rouge en deux ans. Nous verrons ce qui se passera avec les prochains rassemblements et événements de fans où nous pourrons publier plus de nouvelles. J’espère dans un futur proche. »

En règle générale, Marvel Studios organisait un énorme panel au San Diego Comic-Con pendant l’été. C’est là que de nombreux films à venir seraient annoncés. Ils en feraient un grand spectacle. Cependant, cette année encore, SDCC sera un événement numérique. Bien qu’un événement en personne soit prévu plus tard dans l’année. En fait, il est peu probable que Marvel et Disney fassent d’énormes annonces pendant [email protected] cette année. Nous devrons attendre qu’un autre grand événement soit possible. Peut-être que Marvel organisera son propre événement, un peu comme ce que Warner Bros. a fait avec DC FanDome l’année dernière. Mais comme le suggère Kevin Feige, jusqu’à ce qu’un grand événement de fans comme celui-ci puisse se produire, il est peu probable que de grandes annonces éclatantes se produisent.

le Les quatre Fantastiques le redémarrage a été confirmé l’année dernière lors de la présentation massive aux investisseurs de Disney. On sait peu de choses sur le projet pour l’instant. Mais nous savons que Jon Watts, qui a dirigé les trois solos de Tom Holland Homme araignée films, est réglé pour diriger. Aucun détail de l’intrigue n’a été révélé et aucun casting n’a été confirmé. Les rumeurs ont circulé et les castings de fans se sont généralisés. John Krasinski reste le choix populaire de Reed Richards, tandis qu’Emily Blunt, sa vraie femme, a été interrogée à plusieurs reprises sur le fait d’être Sue Storm. Bien qu’elle semble assez indifférente à le faire. À ce stade, nous pourrions nous attendre au plus tôt à voir le redémarrage plus tard en 2023, car la gamme de MCU de phase 4 est pleine à craquer.

La dernière fois que Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm ont honoré l’écran, c’était en 2015 Les quatre Fantastiques, qui était une bombe massive, à la fois critique et commerciale. Fox contrôlait auparavant les droits de la franchise. Mais lorsque Disney a acheté la plupart des actifs médiatiques de Fox, les droits sont revenus à Marvel. En tant que tel, un redémarrage est rapidement entré en développement. le X Men sont également configurés pour être redémarrés dans le MCU, et Deadpool 3 est en préparation avec le retour de Ryan Reynolds. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Entertainment Tonight.

Sujets : Les Quatre Fantastiques