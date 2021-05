Le casting des «  amis  » confirme qu’ils ne se reverront plus à l’avenir

Une fois que le casting spécial de réunion de ‘Amis’ Sur la plateforme HBO Max, les protagonistes de la sitcom emblématique ont révélé qu’il n’y aurait pas d’autre réunion à l’avenir devant les caméras.

Lors de la spéciale HBO Max, l’hôte James Corden il a demandé aux acteurs de la série, Courteney cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthieu Perry Oui Matt LeBlanc sur la possibilité qu’ils envisagent de se réunir à l’avenir.

Kudrow a répondu en faisant référence aux showrunners, Marta Kauffman Oui Grue David, « Tout dépend de Marta et David et une fois que je les ai entendus dire, et je suis tout à fait d’accord, qu’ils ont terminé le spectacle d’une très bonne manière. »

« Ils devraient démêler toutes ces bonnes choses pour qu’il y ait plus d’histoires », a ajouté Cox, « Honnêtement, cela me ferait vraiment pleurer, mais ce sera la dernière fois qu’ils nous interrogeront en tant que groupe sur la série. Nous ne recommencerons pas avant 15 ans. «

Pour sa part, LeBlanc a commenté: «Je ne savais pas à quoi m’attendre à ce sujet… Je saurais que ce serait formidable de voir ces cinq personnes. Ce que je n’avais pas pris en compte, c’était le retour sur le plateau et cette ambiance à nouveau, c’est super ».

D’autre part, le spécial retrouvailles « Amis » a été un moment d’émotion où Lady Gaga et Lisa Kudrow a interprété la chanson classique de Phoebe Buffay, ‘Chat odorant’.