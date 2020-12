Le casting de Vikings a dit au revoir à la série avec des messages émotionnels sur les réseaux

Vikings approche de la fin de la série et aussi du moment des adieux. La saga à succès qui a attiré des millions de fans depuis son lancement en 2013, aura sa fermeture définitive ce 30 décembre sur Amazon et Les membres de la distribution ont profité des réseaux sociaux pour laisser des messages émotionnels à leurs followers. Passez en revue les messages pour dire au revoir!

La deuxième partie de la saison 6 aura sa première ce mercredi aux États-Unis et arrivera en Amérique latine via Netflix. Les premiers chapitres ont été publiés entre décembre 2019 et février 2020, laissant de nombreuses inconnues à révéler dans les derniers épisodes de la série.

Face à la fin imminente des Vikings, le casting s’est exprimé sur Instagram et a laissé des messages sincères aux fans. « Nous avons parcouru un long chemin ensemble, vous et moi. Qui verra le début de la fin demain? », publié Clive Standen, qui était tout au long de la série en tant que protagoniste de Rollo.

@alexhoeghandersen



« Voilà. Qui est prêt à voir comment ce voyage se termine? La dernière saison est sur Prime Video maintenant.« étaient les mots choisis par Géorgie Hirst pour dire au revoir à son rôle de Torvi qu’il joue depuis la deuxième saison. Pour sa part, Alex Høgh Andersen Il a choisi différentes photographies du plateau de tournage pour dire au revoir aux Vikings.

Marco Ilsø (Hvitserk), Peter Franzén (Harald Finehair) et Alicia Agneson (Freydis) Ils se sont également joints aux salutations et ont exprimé leur enthousiasme à la fin d’une saga qui aura son propre spin-off en 2021.