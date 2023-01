Le casting de Tron 3 de Jared Leto divise Internet

Jared Leto ne s’est pas fait aimer du public ces dernières années, et cela s’est manifesté dans la réaction à la dernière mise à jour de Tron 3.

Jared Leto n’a pas eu la meilleure série de films au cours des dernières années, comme après avoir remporté un Oscar pour son rôle dans Dallas Buyers Club, l’acteur est devenu connu pour ses épisodes souvent étranges de jeu de méthode et certains rôles de films de bandes dessinées très critiqués. Pour cette raison, l’annonce du casting de Leto dans Tron : Arès a des opinions partagées sur les réseaux sociaux, beaucoup étant heureux que le film aille enfin de l’avant mais pas vraiment ravis à l’idée que Leto soit le chef de file du projet.





Jared Leto n’a pas eu la plus grande course récemment, bien que sa brève apparition dans La Ligue des Justiciers de Zack Snyder en tant que Joker, son tour précédent en tant que personnage de David Ayer Escouade suicide a été vivement critiqué par le public. Bien qu’un mauvais film ne fasse pas nécessairement d’un acteur un Jonah à Hollywood, son rôle le plus récent en tant que Morbius n’a pas aidé à le faire aimer des cinéphiles, en particulier avec des histoires supplémentaires sur la façon dont il a commencé à attirer l’attention sur le personnage.

Le plus gros problème que les fans ont eu avec la méthode d’action de Leto sont les nombreuses histoires du comportement de la star sur le plateau, qui pendant le tournage de Morbius a vu l’acteur demander aux autres de le pousser aux toilettes dans un fauteuil roulant pour qu’il puisse rester dans son personnage. Des exemples similaires de comportement indiscipliné, y compris laisser du matériel sexuellement explicite autour de l’ensemble de Escouade suicidece qui n’a pas été apprécié par les autres acteurs et membres de l’équipe.





Tron et Tron : Legacy n’étaient pas des démarreurs de franchise Hugh, alors pourquoi Tron 3 ?

Tron a été initialement publié en 1982, une prouesse technologique de l’époque qui n’a pas exactement bien vieilli. Au moment de sa sortie, Tron n’a pas été un succès commercial, mais il est devenu culte au fil des ans. À cause de ça, Tron l’héritage est finalement arrivé en 2010 comme un coup de pouce potentiel à la franchise de science-fiction en hibernation. Cependant, le film est de nouveau tombé dans la catégorie des films « cultes », car même si le film rapportait 400 millions de dollars, son énorme budget de 170 millions de dollars signifiait que, combiné à des critiques mitigées, le Tron franchise a continué à décevoir.

En 2012, une série télévisée d’animation, Tron : Soulèvement, a comblé un fossé entre les deux films, mais la série a été annulée après une saison de 19 épisodes. Depuis lors, la franchise est restée en sommeil, bien que ce ne soit pas par le choix du réalisateur Joseph Kosinski, qui avait Tron 3 prêt à repartir en 2015. Cependant, les achats de Marvel Studios et de Lucasfilm peu après L’héritage de Tron La sortie signifiait que d’autres franchises de fantasy et de science-fiction avaient la priorité.

Maintenant le Tron la franchise est apparemment prête à reprendre les fils de la franchise pour un troisième tour. Cependant, d’après les réactions des médias sociaux, le film aura une montagne à gravir pour contourner son obstacle en forme de Jared Leto. Vous pouvez consulter ci-dessous certaines des premières réactions instinctives de Twitter. Pour l’instant, on ne sait pas quand Tron : Arès sortira, mais le film devrait commencer à tourner en août.