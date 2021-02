Le casting de Tom Holland dans le rôle de Spider-Man s’est transformé en un grand combat entre Sony et les frères Russo

Sony n’était pas à l’origine aussi enthousiasmé par le casting de Tom Holland que Homme araignée comme l’étaient les Russo Brothers et les studios Marvel. Le duo de réalisateurs a rappelé le casting de Holland Captain America: guerre civile dans une nouvelle interview promouvant la sortie de leur dernier film, cerise. Faire venir un acteur pour affronter l’un des plus grands super-héros de la planète n’est pas une décision facile, et il semble que Sony était extrêmement prudent pour apporter un nouveau visage.

Tom Holland a été félicité pour son interprétation de Peter Parker au cours des dernières années, de nombreux fans de bandes dessinées affirmant qu’il est le meilleur acteur pour jouer le rôle. Cependant, il était relativement inconnu lorsque le patron de Russo Brothers et de Marvel Studios, Kevin Feige, l’a trouvé. Sony n’a pas été convaincu par l’idée. Joe Russo avait ceci à dire à propos du casting de Holland.

« Nous avons parlé avec Feige à merveille à propos de Holland et il s’est excité et ensuite nous sommes allés chez Sony … Et ils se sont dit: «Pensons-y une minute». Nous pouvions dire que nous rencontrions la résistance de Sony. Alors nous avons apporté [Holland] nous l’avons ramené, ramené, et nous étions sans relâche dans notre quête de le brouiller dans la gorge du studio qui possède cette adresse IP. Cela se résumait à une bagarre, mais Sony n’arrêtait pas de se traîner les pieds. «

Sony n’était pas non plus sûr de leur accord avec Marvel Studios sur le partage du Homme araignée la franchise. Joe Russo Sony était « nerveux à l’idée de céder quelque chose qui pourrait finalement leur coûter des centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars sur la ligne. » Bien que l’accord se soit avéré incroyablement lucratif pour les deux studios, franchir le pas était initialement difficile. « Les réserves de Sony étaient: » Est-ce que nous le prêtons? Ou est-ce que nous le leur donnons pour nous aider à le réinventer d’une manière qui nous ajoute de la valeur? «

Anthony Russo a également souligné que « c’était la première fois que Spider-Man était jeté comme un véritable adolescent, n’est-ce pas? » En ce qui concerne le casting du nouveau Peter Parker, les frères Russo savaient qu’ils voulaient qu’un jeune acteur assume le rôle. « [It] était très important pour nous; il y avait une nervosité distincte de lancer un enfant. « Après avoir introduit le personnage dans Captain America: guerre civile, Sony savait que l’affaire et Tom Holland allaient aboutir.

Tom Holland était très nerveux à l’idée d’auditionner pour le rôle, mais son test d’écran avec Robert Downey Jr. l’a un peu calmé. Cela étant dit, le jeune acteur a déclaré qu’il était difficile d’attendre de recevoir des nouvelles du studio pour savoir s’il allait continuer à jouer le personnage. « Dès le moment du tournage Guerre civile à Spider-Man: retour à la maison, J’étais convaincu qu’ils allaient me licencier « , a déclaré Holland dans une récente interview. Maintenant, l’acteur veut continuer à jouer Peter Parker aussi longtemps qu’il le pourra. L’interview avec les Russo Brothers a été initialement réalisée par le britannique GQ.

Sujets: Spider-man