Le casting de « Stranger Things » prend conscience du vieillissement lors du tournage de la saison 4 pendant la pandémie

Mercredi, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Sadie Sink et Priah Ferguson ont rendu visite à 45secondes.fr pour parler de la quatrième saison de « Stranger Things ».

Alors qu’ils tournaient la saison quatre en 2020, l’émission a interrompu la production en raison de la pandémie de coronavirus et pendant cette pause, le casting a subi quelques changements physiques.

Al Roker a noté que tout le monde avait l’air « un peu plus vieux » et Matarazzo, 19 ans, et Schnapp, 17 ans, ne pouvaient nier qu’ils avaient dû faire face à leur apparence changeante à l’écran.

Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Sadie Sink et Priah Ferguson se sont rendus AUJOURD’HUI pour parler de la saison 4 de « Stranger Things » avec Al Roker. Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

« Je pense que c’est quelque chose auquel nous pensons et nous préoccupons toujours », a déclaré Matarazzo. « Mais c’est quelque chose avec lequel nous travaillons assez bien. »

« Stranger Things » se concentre sur un groupe de jeunes adolescents qui font face à des événements surnaturels dans la ville fictive de Hawkins, Indiana. Le casting était proche de l’âge de leurs personnages lorsque la série a commencé, mais plus de temps s’est écoulé dans le monde réel que dans l’histoire de « Stranger Things ».

Schnapp a déclaré que dès la saison deux, il avait dû changer sa façon de parler à l’écran.

« Je me souviens que dans la saison deux, ils m’ont dit, par exemple, vous devez baisser le ton de votre voix, vous devez parler à un niveau différent et vous tenir plus court et marcher comme – j’étais comme, je ne peux pas faire ça. Je ne suis plus comme ça », a-t-il déclaré.

Les choses ont été plus faciles pour Matarazzo, qui avait 13 ans lorsque le spectacle a commencé.

« J’ai la même taille depuis que j’ai 14 ans, donc c’est super pour moi », a-t-il dit en riant.

Cependant, Matarazzo a noté qu’il était logique pour eux d’essayer d’agir plus jeunes parce que leurs personnages sont censés être « à des périodes de transition dans leur vie ». Mais quand il pense à combien ils ont grandi au fil des ans, Matarazzo a déclaré : « c’est fou » de voir à quel point ils sont différents maintenant.

« Surtout Priah (Ferguson) », a ajouté Sink, 20 ans.

Comme Sink, Ferguson, 15 ans, a rejoint le spectacle dans la saison deux. Elle a dit que c’était une « bénédiction » d’avoir un rôle récurrent dans « Stranger Things » parce que ce n’était pas censé être comme ça.

« Erica était censée jouer un rôle unique dans la saison 2 juste pour présenter la famille de Lucas. Mais les réalisateurs ont pensé que c’était bien de m’écrire plus, donc c’était une bénédiction », a-t-elle déclaré.

Quant à la façon dont leurs personnages vont changer dans la saison cinq, qui sera la dernière saison de « Stranger Things », Schnapp a déclaré que le public devra attendre de voir ce que son personnage, Will Byers, fait de ses cheveux.

Depuis la première saison, Will arbore une coiffure coupe bol des années 80.

« C’est devenu un peu différent à chaque saison. À partir de la saison trois, c’était cette énorme perruque et dans la saison quatre, c’était ces petites extensions, mais je pense que c’est le classique de Will. C’est qui il est, mais peut-être que la saison prochaine nous aurons un nouvelle coupe de cheveux en magasin », a déclaré Schnapp.

