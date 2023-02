Le casting de Retour vers le futur se réunit dans une image attachante

Divers membres de la distribution de »Retour vers le futur » se sont réunis des décennies après la sortie du dernier film, en assistant à la convention FAN EXPO à Portland. L’actrice léa thompsonqui a joué Lorrain Baise-McFly dans la trilogie, a partagé une image avec ses collègues Christophe Lloyd, Michael J Fox et tom wilson.

« Wow honnêtement, j’ai passé le meilleur moment aujourd’hui avec ma famille #bttf », a-t-elle écrit sur Instagram. Wilson et Fox ont également publié l’image sur leurs comptes Instagram correspondants. « J’adore être à ces événements FanExpo et voir certaines de mes personnes préférées comme Lea, Tom, Chris et vous tous, chefs #bttf. incroyable », a écrit Fox.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Retour vers le futur : Michael J. Fox veut un remake avec une protagoniste féminine

Thompson s’est démarqué dans les films « Retour vers le futur » pour avoir joué le rôle de la mère de Marty McFly. Cependant, l’actrice est également apparue dans d’autres séries comme »Star Trek : Picard », où il a également profité de son passage à FanExpo pour prendre des photos avec le casting de la série.

Réalisé par Robert Zemeckis, »Retour vers le futur » est sorti en 1985, mettant en vedette Fox dans le rôle de Marty McFly, un adolescent qui se lie d’amitié avec un scientifique excentrique nommé Emmett »Doc » Brown, joué par Lloyd. Un jour, Doc renvoie Marty en 1955 dans une DeLorean au plutonium, au jour où il a inventé le voyage dans le temps.

Dans les années 1950, Marty rencontre la version adolescente de sa mère et de son père et doit assurer leur existence en les aidant à se réunir au bal de l’école. Le film est devenu un énorme succès à sa sortie, la franchise « Retour vers le futur » recevant deux autres suites, l’une sortie en 1989 et l’autre en 1990.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Tous les films avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio ensemble

En plus de la récente réunion du casting de « Retour vers le futur », Fox et Lloyd sont connus pour être restés en contact au fil des ans, se rencontrant également lors d’un panel au New York Comic-Con. En novembre 2022, les deux acteurs ont même dévoilé des produits sur le thème de Retour vers le futur, notamment des manches longues, des sweats à capuche, des chapeaux et des gilets brodés de citations de films emblématiques.

Les trois films »Retour vers le futur » sont disponibles dans le catalogue de Netflix.