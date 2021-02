Le casting de Netflix The Midnight Club est annoncé, y compris Heather Langenkamp, ​​icône de Elm Street

Netflix et Mike Flanagan font à nouveau équipe pour un autre projet d’horreur. Le service de streaming et Flanagan ont annoncé le casting pour Le Midnight Club, une nouvelle série basée sur le livre du même nom de l’auteur Christopher Pike. Le casting comprend une icône d’horreur sous la forme de Freddy star Heather Langenkamp, ​​qui rejoindra un ensemble complet lorsque le spectacle commencera la production, ce qui devrait se produire bientôt.

Mike Flanagan, Directeur de Docteur Sleep et La hantise de Hill House, s’est adressé à Twitter pour faire l’annonce. Le noyau de jeunes adultes au centre de l’émission est composé de jeunes et de nouveaux arrivants. Mais certains visages familiers qui ont travaillé avec Flanagan dans le passé seront également de la partie. Voici ce que Flanagan avait à dire.

«Alors que nous nous dirigeons vers le début de la production de la nouvelle série Netflix d’Intrepid, The Midnight Club, basée sur le travail de Christopher Pike, je suis honoré et ravi d’annoncer notre distribution: dépeindre le club titulaire de jeunes adultes en phase terminale est un groupe incroyable de jeunes acteurs. Le Midnight Club est composé d’Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard et Sauriyan Sapkota. Et les rejoindre … Je suis ravi d’accueillir à nouveau des visages familiers comme Zach Gilford, Samantha Sloyan et Matt Biedel rejoignent le casting dans des rôles de soutien (quelques autres visages familiers des précédents projets Intrepid apparaîtront en tant que stars invitées en cours de route.) Et enfin … Ancrer le spectacle en tant que médecin énigmatique qui dirige ce hospice pour jeunes adultes, je suis honoré d’accueillir Heather Langenkamp. Pour les fans d’horreur comme moi, Heather est la royauté, et je suis tellement excité de travailler avec elle. «