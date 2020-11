Le casting de «  NCIS  » de Cote de Pablo était un mauvais timing par hasard

L’émission de télévision NCIS a engendré de nombreux personnages préférés des fans, mais peu sont aussi aimés que Ziva David. Cote de Pablo, l’actrice chargée de donner vie à Ziva, a joué un rôle important dans NCIS de 2005 à 2013, et elle a récemment fait un retour très médiatisé dans le rôle qui a fait d’elle une star.

Bien que de nombreux fans ne puissent probablement pas imaginer quelqu’un d’autre jouer le rôle de Ziva, c’est en fait un pur hasard qui a permis à de Pablo de décrocher le rôle. Un rapport récent explique comment de Pablo a fini par auditionner pour NCIS et finalement, décrocher le rôle de Ziva.

Comment la Côte de Pablo est-elle devenue célèbre?

Cote de Pablo comme Ziva David sur NCIS | Bill Inoshita / CBS via Getty Images

De Pablo est née à Santiago du Chili en 1979. Elle a été très tôt exposée à l’industrie du divertissement lorsque sa mère a décidé de travailler en Floride dans une chaîne de télévision de langue espagnole.

Pendant son séjour en Floride, de Pablo a commencé à étudier le théâtre musical, décidant finalement qu’elle voulait poursuivre une carrière d’actrice et d’interprète de scène. Elle a poursuivi ses études à l’université de Carnegie Mellon University à Pittsburgh, en Pennsylvanie, où elle a obtenu en 2000 un diplôme en théâtre musical.

Au moment où elle a obtenu son diplôme de l’université, de Pablo était déjà un peu un vétéran du show business, car elle avait animé certains épisodes de l’émission télévisée. Contrôle. Elle a déménagé à New York, travaillant dans des publicités télévisées et de petites pièces, tout en travaillant comme serveuse afin de subvenir à ses besoins et de payer les factures. En 2005, de Pablo se préparait à apparaître à Broadway dans l’émission «The Mambo Kings» – mais le destin avait d’autres plans.

Cote de Pablo a décroché le rôle de Ziva David par hasard

À l’époque où de Pablo se préparait pour ses débuts à Broadway, les showrunners de NCIS recherchaient le prochain grand rôle féminin. Selon Collider, ils voulaient de Pablo, mais l’actrice était plus intéressée à poursuivre sa carrière d’actrice de théâtre.

«The Mambo Kings» a fermé ses portes après un court essai. En raison de la fermeture de ce projet, de Pablo a décidé qu’elle pourrait aussi bien auditionner pour NCIS après tout. L’audition s’est bien déroulée et de Pablo a été choisi. Alors que perdre son rôle de théâtre était probablement bouleversant pour l’actrice, la série de malchance la préparait à un énorme succès et à un rôle emblématique.

De Pablo a tout de suite fait sensation sur NCIS, avec des fans répondant immédiatement à son charme dur et à ses plaisanteries sarcastiques. Au fil des ans, de Pablo est devenu l’une des plus grandes stars de la série, apparaissant dans certaines des histoires les plus intéressantes et emblématiques de la série.

Cote de Pablo est toujours mieux connue pour jouer à Ziva David sur ‘NCIS’

De Pablo est apparu sur NCIS jusqu’en 2013 où elle a fait une sortie très médiatisée de la série pour se concentrer sur d’autres projets. Pourtant, l’histoire de Ziva David est restée ouverte et de nombreux fans ont émis l’hypothèse qu’elle reviendrait éventuellement à la série sous une forme ou une autre.

Les rêves des fans se sont réalisés en 2019, lorsque NCIS les showrunners ont réussi l’apparence surprise de la décennie, faisant ressortir Ziva sur les téléspectateurs lors de la finale de la saison seize. Depuis son retour à NCIS, de Pablo est apparu dans un certain nombre d’épisodes de la saison 17.

Pour les fans, c’est comme si aucun temps ne s’était écoulé, et les chiffres prouvent que les téléspectateurs ont autant d’amour pour Ziva (et pour Cote de Pablo) que jamais. Malheureusement, il semble que Ziva n’apparaîtra pas dans la saison 18 de NCIS, bien que les showrunners aient laissé entendre que la porte pourrait ne pas être fermée pour toujours sur les futurs scénarios de Ziva.

On ne sait pas ce que l’avenir réserve à de Pablo – mais il semble probable qu’elle ne regrette pas le jour où elle a finalement accepté d’auditionner pour le rôle de Ziva, changeant pour toujours le cours de sa carrière.