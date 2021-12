Le casting de Mission Impossible adore Tom Cruise pour ce geste extravagant

Tom croisière Il est l’une des stars les plus brillantes de l’industrie hollywoodienne d’aujourd’hui. Lorsque votre nom est associé à un nouveau projet, vos chances de réussite sont multipliées. La présence de cet interprète génère un attrait particulier chez de nombreux fans du monde du cinéma. Cependant, Cruise n’est pas étranger à la controverse, comme son lien avec la religion connue sous le nom de Scientologie. Aujourd’hui, nous allons parler d’une autre caractéristique de l’acteur : sa générosité.

Quelques exemples montrant que Tom est généreux : Kirsten Dunst reçoit un gâteau de l’acteur chaque jour de son anniversaire depuis qu’ils ont tourné ensemble Entretien avec le vampire. D’autre part, Dakota Fanning Son anniversaire est en février et l’interprète lui envoie toujours des chaussures. Un homme très attentionné avec ses collègues membres de la distribution. Cette fois, il a poussé son geste un peu plus loin…

La générosité de Tom Cruise

Tom croisière voulait surprendre toute l’équipe du prochain film de Mission impossible en leur offrant un gâteau de leur boulangerie préférée située dans la ville de Los Angeles. Bien sûr, le film est tourné à Londres et la logistique des gâteaux a dû être résolue d’une manière particulière. Parce que? Simple : la boulangerie en question n’exécute pas les commandes « International ».

La star de cinéma a utilisé son portefeuille bombé et les ressources que quelqu’un dans sa position a à portée de main et a affrété un jet privé qui a amené les 300 gâteaux de Californie au Royaume-Uni pour être calme et sûre que ces cadeaux arriveraient entre les mains de votre co- ouvriers en bon état. Tom croisière Cela peut être controversé même dans un acte de générosité.

Rappelons que l’acteur avait eu des déclarations fortes envers ses coéquipiers. Mission impossible quand il a déclaré que « Je licencierais automatiquement » à l’un des membres de l’équipe de production qui a ignoré les protocoles mis en place pour éviter une éventuelle contagion du COVID-19 lors du tournage du film. Un patron sévère !

