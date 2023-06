Le casting de mercredi confirme qu’un nouveau membre de la famille Addams rejoint le spectacle dans la saison 2

Une deuxième saison de Mercredi est actuellement en développement chez Netflix, mais pour l’instant, aucun détail n’a été révélé sur ce qui se passera dans la saison 2. Pour le moment, tout ce que les fans peuvent vraiment faire, c’est spéculer, ce qui a conduit à différentes théories de fans qui circulent en ligne. Certains d’entre eux ont réussi à faire du bruit, et ils ont été abordés dans une nouvelle vidéo mettant en vedette certains membres de la distribution de l’émission. La vidéo préenregistrée a été projetée lors de l’événement TUDUM de Netflix au Brésil, et le clip a depuis fait son chemin en ligne. La vidéo présente Jenna Ortega (Wednesday Addams), Emma Myers (Enid Sinclair), Hunter Doohan (Tyler Galpin) et Joy Sunday (Bianca Barclay), et vous pouvez la regarder ci-dessous.

« Mercredi la saison 2 est en cours d’élaboration en ce moment, et le scénario est tellement top secret, même nous ne savons pas ce qui va se passer », a déclaré Myers au début de la vidéo.

Dans le clip, certaines théories abordées incluent la demande si quelqu’un hériterait des pouvoirs de Crackstone après avoir trouvé la bague, si mercredi aurait une sorte de pouvoir de Tyler pour le transformer en « animal de compagnie » dans la saison 2, et si le professeur Weems (Gwendoline Christie) est vraiment mort. Les membres de la distribution commentent également la nouvelle selon laquelle la saison 2 de Mercredi présentera un « nouveau membre de la famille Addams », incapable de dire de quel personnage il pourrait s’agir, mais fera ses meilleures suppositions sur la base des adaptations précédentes de La famille Addams.

« J’adorerais voir Cousin Itt », dit Ortega, tandis que Myers, Doohan et Sunday disent tous qu’ils espèrent que c’est grand-mère.

Que va-t-il se passer dans la saison 2 de mercredi ?

Ortega a également taquiné précédemment comment la nouvelle saison aura une ambiance plus sombre par rapport à la saison 1. Elle a déclaré que les intrigues romantiques passeraient au second plan en mettant davantage l’accent sur l’horreur de Mercredi.

« Je pense que nous voulons augmenter un peu l’aspect horreur, puis sortir mercredi de la situation romantique, et la laisser être sa propre personne et combattre son propre crime », a-t-elle déclaré sur Le spectacle de ce soir.

« En ce qui concerne les intérêts amoureux pour mercredi, j’ai l’impression qu’au moins pour une deuxième saison, elle doit prendre sa saison de célibat », a également déclaré Myers dans une interview séparée avec Variety. « Elle vient d’avoir un fiasco avec ses hommes, elle doit laisser tomber un peu. Je serais dissuadé de sortir avec quelqu’un si j’avais traversé ça. »

Ortega jouera également un rôle plus important avec la production de la deuxième saison. Il a été révélé qu’elle sera également productrice, adoptant une approche plus pratique avec les prochains épisodes. Elle a précédemment expliqué comment elle avait dû mettre le pied à terre avec certains moments écrits dans le scénario et qui ont peut-être conduit à assumer ce rôle plus important pour la saison 2.

La première saison de Mercredi est en streaming sur Netflix. La saison 2 n’a pas encore de date de diffusion.