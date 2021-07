Le casting de la saison 3 des garçons et toutes les mises à jour récentes

– Publicité –



Laurie Holden rejoindra la saison 3 de « The Boys » sur Amazon dans un poste récurrent.

Holden jouera le rôle de Crimson Countess. Holden rejoindra d’autres acteurs récurrents récemment annoncés, Sean Patrick Flanery, Miles Gaston Villanueva et Nick Wechsler, qui joueront le rôle de Blue Hawk.

Holden est surtout connue pour son rôle d’Andrea dans « The Walking Dead », une série à succès sur l’apocalypse zombie. Parmi les autres rôles télévisés notables, citons « The Americans », « The X-Files » et « The Shield ». Holden a également exprimé le film d’animation « Fireheart ».

Gersh Entertainment Partners, Jackoway Austen Tyerman et Brillstein Entertainment Partners sont ses représentants.

« The Boys » met en vedette Jack Quaid et Karl Urban. Le film est basé sur la bande dessinée à succès Garth Ennis & Darick Robertson et a été produit par Amazon Studios, Sony Pictures Television Studios, Kripke Enterprises, Original Film et Point Gray Pictures.

Le succès d’Amazon « The Boys » est le service de streaming qui a donné à l’adaptation de la bande dessinée un renouvellement renouvelé pour la saison 3. C’était avant même la diffusion de la saison 2. Amazon prépare également actuellement une série dérivée qui se déroulera dans un collège pour étudiants. Comme Variété rapporté précédemment, la série est actuellement en train de construire son casting et devrait être commandée.

