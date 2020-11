Le casting de Goonies se réunira en décembre pour une bonne cause

Le casting original de The Goonies se réunit pour une cause spéciale la semaine prochaine. Josh Brolin, Sean Astin, Martha Plimpton, Corey Feldman, Kerri Green, Jonathan Ke Quan, Jeff Cohen, Joe Pantoliano et Robert Davi participeront tous à la réunion le 5 décembre. Le gang se rassemble afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public au profit de No Kid Hungry et “son travail pour nourrir les enfants et les familles au milieu de la pandémie COVID-19 et au-delà. L’événement est gratuit et les dons seront encouragés.”

C’est la deuxième fois cette année que les membres de Les Goonies les acteurs se sont réunis. Josh Brolin, Sean Astin, Martha Plimpton, Corey Feldman, Kerri Green, Jonathan Ke Quan, Jeff Cohen, Robert Davi, Joe Pantoliano, Richard Donner, Chris Columbus, Steven Spielberg et Cyndi Lauper ont précédemment rejoint Josh Gad pour sa série Reunited Apart L’été. À ce jour, la réunion de Gad a été regardée plus de 3 millions de fois, ce qui signifie que beaucoup de gens seront plus que probablement à l’écoute pour les revoir tous ensemble.

Richard Donner dit que lui et le reste de la Goonies l’équipage est «honoré» de représenter No Kid Hungry. “Le même esprit de bravoure, de sacrifice et de camaraderie que Les Goonies Notre film montre ce que vivent les familles du monde entier alors que nous sommes tous confrontés à cette pandémie », a-t-il déclaré. Tom Nelson, PDG de Share Our Strength, l’organisation derrière la campagne No Kid Hungry avait ceci à dire à propos des bénéfices de la réunion.

«Avec plus d’élèves apprenant pratiquement que jamais et avec des emplois et des salaires records perdus, un nombre sans précédent d’enfants souffrent de la faim pendant cette crise. Au milieu de ce besoin accru et d’une année scolaire incertaine, les enfants ont plus que jamais besoin de notre soutien. Nous sommes reconnaissant à la distribution des Goonies, Warner Bros. et Warner Media et à tous ceux qui participent à la réunion spéciale pour aider les enfants à avoir accès à la nourriture dont ils ont besoin. “

Adam F. Goldberg, le créateur de Les Goldberg sitcom, a récemment suscité l’espoir que Les Goonies 2 peut encore arriver en montrant certains de ses propres concepts artistiques et en annonçant qu’il les présentait à Richard Donner. “Grande nouvelle! J’ai essayé d’attendre la fin de cette foutue pandémie pour présenter Richard Donner Les Goonies 2 en personne … mais j’ai cédé et réglé un zoom pour vendredi. Ne dites jamais mourir, les gens! », A écrit Goldberg sur Twitter.

Le casting original de Les Goonies a parlé d’une suite pendant des années, bien que rien ne se soit vraiment passé avec les nombreuses idées qui ont été lancées. Sean Astin part du principe que cela devra être un redémarrage ou un remake pour fonctionner, car lui et les membres de la distribution d’origine ne rajeunissent pas. Quoi qu’il en soit, les fans du film emblématique des années 1980 devraient être ravis de revoir tout le monde ensemble. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur No Kid Hungry sur leur site officiel.

Sujets: Les Goonies