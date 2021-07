Le casting de « Glee » se souvient de Naya Rivera, 1 an après sa mort tragique

Les co-stars de « Glee » de Naya Rivera lui rendent hommage, un an après sa mort tragique à l’âge de 33 ans.

Rivera s’est tragiquement noyée le 8 juillet 2020 alors qu’elle nageait avec son fils de 4 ans, Josey, dans un lac à l’extérieur de Los Angeles. Jeudi, ses coéquipiers, dont Heather Morris et Chris Colfer, lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

« Ce n’est pas devenu plus facile d’écrire une légende. Tu es l’étoile la plus brillante à mes yeux Naya Rivera », a écrit Morris à côté d’une galerie d’images qu’elle a publiée sur Instagram.

Dans une vidéo, on peut voir l’acteur, qui a joué Brittany S. Pierce, la petite amie et plus tard l’épouse du personnage de Rivera, Santana Lopez, se faire tatouer sur le bras qui dit « Demain n’est pas promis ».

Morris a ajouté: « Je suis tellement reconnaissant que DIEU A ÉTABLI UNE MAIN et qu’il nous ait réunis en tant que meilleurs amis, amis mamans, partenaires de scène et tout le reste. Votre héritage se perpétue dans la gentillesse et le fait d’être » cette reine impertinente « à mes yeux. Je Je t’aime pour toujours bébé fille. »

Colfer a posté une photo en noir et blanc de Rivera sur Instagram, la sous-titrant avec un emoji coeur rouge. La co-star Matthew Morrison a utilisé le même cœur rouge pour exprimer son chagrin à côté de sa propre photo Instagram de la défunte star.

À côté d’une image de Rivera posant avec ses mains sur ses hanches, Kevin McHale a écrit : « Tu me manques. Chaque jour. »

Jenna Ushkowitz a partagé une image de Rivera se produisant sur scène dans une robe rouge. « Toujours une lumière, toujours avec nous. Mon cœur est avec vous et votre famille aujourd’hui. ♥️ Je vous aime Nougs », a-t-elle écrit.

L’ex-petit ami de Rivera et collègue acteur, Tahj Mowry, a également partagé une photo de retour avec un emoji au cœur noir. Mowry a déjà beaucoup écrit sur la regrettée Rivera et, dans une récente interview, a déclaré au magazine Glamour qu’elle était « définitivement mon premier tout ».

« Je pense inconsciemment que c’est pourquoi je ne sors jamais vraiment comme ça parce que personne n’a vraiment jamais … Je sais qu’un jour quelqu’un pourrait le faire, mais il est difficile de se mesurer au type de fille et de femme qu’elle était », a déclaré la femme de 34 ans. .