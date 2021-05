Le casting de «  Friends  » partage les premiers détails de leur grand spectacle de retrouvailles

La réunion tant attendue des «amis» sera ici plus rapidement qu’il n’en faut à Rachel pour gâcher une commande à Central Perk.

Les acteurs ont fait la couverture du numéro du 31 mai du magazine People, et ils ont parlé de ce que c’était que de se réunir pour se remémorer la sitcom historique des années 90 sur la prochaine émission spéciale de HBO Max.

« C’est marrant. Quand nous nous réunissons, c’est comme si le temps ne s’était pas écoulé », a déclaré Matt LeBlanc. «Nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés.»

Le casting de « Friends » raconte ce que le spectacle signifiait pour eux et où seraient leurs personnages aujourd’hui. Gens

« Famille. C’est comme une famille », a déclaré Jennifer Aniston lorsqu’on lui a demandé ce que ça faisait de revenir sur le plateau. «Je n’ai pas de sœurs. C’est comme ça que je suppose que les sœurs sont.

Lisa Kudrow a fait écho à ce sentiment.

«Je sais que je peux envoyer des SMS ou appeler, et j’ai l’impression que nous pouvons reprendre là où nous nous sommes arrêtés, et aucun temps ne s’est écoulé», a-t-elle déclaré. «Nous sommes connectés quoi qu’il arrive.»

«Il y a vraiment une chimie entre ces six encore après toutes ces années», a déclaré le rédacteur en chef de People Dan Wakeford.

Les fans peuvent également être surpris de savoir que la romance entre Ross et Rachel a eu une inspiration hors champ: LeBlanc, Kudrow, Matthew Perry et Courteney Cox ont tous convenu qu’Aniston et David Schwimmer étaient les plus grands flirts.

«Je crois qu’ils en discuteront dans l’émission. … Il y avait une certaine tension amoureuse entre David Schwimmer et Jen Aniston quand ils ont commencé le tournage », a déclaré Wakeford.

La distribution s’est également ouverte sur les souvenirs qu’ils ont pris, de Kudrow gardant les bagues de Phoebe et Aniston s’aidant à l’une des robes de Monica à Perry tenant le pot à biscuits avec une horloge dessus qu’il a fini par donner à Kudrow. Schwimmer gardait une pancarte du professeur Geller et un canapé.

Le casting a également des idées intéressantes sur la place de leurs personnages aujourd’hui.

«J’aimerais avoir peut-être lancé ma propre ligne de vêtements, et c’est une sorte de petite franchise», a déclaré Aniston à propos de Rachel. «Comme un Nili Lotan. Et je vis à New York dans l’Upper East Side.

« J’ai toujours l’impression que Monica ferait quelque chose de compétitif avec d’autres mères et essaierait de les surpasser », a déclaré Cox. « Que ce soit la vente de pâtisseries à l’école ou quelque chose du genre. Je veux dire, elle serait tellement ennuyeuse. Elle le serait. à la tête de la PTA ou quelque chose comme ça.

Kudrow a déclaré que Phoebe dirigerait le programme artistique de l’école de ses enfants, tandis que Perry pense que Chandler aurait trouvé sa place en tant qu’auteur de comédie. Mais personne n’a mieux réussi le scénario le plus probable que LeBlanc, qui avait une idée simple de Joey et de son amour de la nourriture.

«Joey aurait … ouvert une chaîne de sandwicheries», dit-il.

«Et j’ai mangé tous les sandwichs», a plaisanté Perry.

«Friends: The Reunion» sera disponible sur HBO Max à partir du 27 mai.

