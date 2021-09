Le casting de ‘Bridgerton’ taquine la nouvelle famille et le premier regard sur la saison 2: ‘C’est très passionné’

Fans de « Bridgerton », préparez-vous !

Un premier aperçu exclusif de la deuxième saison du drame romantique de l’ère Regency a fait ses débuts samedi lors de « Tudum », l’événement mondial des fans de Netflix. La saison très attendue, dont le tournage a commencé au printemps, devrait faire ses débuts sur le service de streaming en 2022 et suivra le parcours du frère aîné de Bridgerton, Lord Anthony Bridgerton.

Dans le court clip, une scène tendue se déroule entre Anthony et un nouveau personnage, Kate Sharma, interprété par la star de « Sex Education » Simone Ashley.

Avant le début du clip, Ashley a été rejointe par Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Charithra Chandran (Edwina Sharma) et Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton) pour parler de l’immense popularité mondiale de la série et de ce que les téléspectateurs peuvent attendre du prochain saison.

Bailey a révélé – sans spoilers – le parcours de son personnage tout au long de la saison, expliquant: « Il doit faire face à beaucoup de choses que je pense qu’il n’a pas eu d’espace pour traiter. »

La saison deux mettra également en vedette une nouvelle famille en ville, les Sharmas. Lorsqu’on lui a demandé comment les décrire, Chandran a répondu : « La fraternité. Nous n’avons pas de père dans notre famille. Nous avons Mary, interprétée par Shelley (Conn). »

« Ils se sentent vraiment comme des étrangers, et les Bridgertons et les Featheringtons sont comme le noyau dur, et les Sharmas, ils se sentent presque comme si le public qui a regardé la première saison était en quelque sorte mis dedans », a ajouté Ashley. « Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe, ils ont leurs idées. J’ai donc l’impression que les Sharmas représentent en quelque sorte le public. »

En ce qui concerne le scénario de Kate et Anthony, Chandran a déclaré que les fans peuvent s’attendre à « beaucoup de discussions ».

« Volatilité », a déclaré Bailey, ce à quoi Chandran a accepté et a ajouté: « Ils se défient. »

Bailey a poursuivi: « C’est très passionné. »

« C’est formidable de voir quelqu’un comme Kate être capable de tenir tête à Anthony et lui ne pas savoir comment gérer cela », a déclaré Coughlan.

Ashley a déclaré que le fait d’être choisi car Kate était très spécial pour elle. « Je n’ai jamais vraiment pensé que cela arriverait. Ma mère et moi, nous aimons les romans de Jane Austen et je n’ai jamais imaginé que quelqu’un qui me ressemble serait dans ces tenues dans une émission comme celle-là. Pour que cela se produise, je ne pouvais tout simplement pas ‘ ne le crois pas. »

Après avoir annoncé en janvier que « Bridgerton » obtiendrait une deuxième saison, le créateur de la série, Chris Van Dusen, a partagé plus d’informations sur les plans de la deuxième saison sur AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna.

« Donc, la saison deux, nous allons vraiment être avec le frère aîné de Bridgerton la saison prochaine, Lord Anthony Bridgerton, joué par Jonathan Bailey », a-t-il déclaré. « Nous l’avons laissé à la fin de la première saison un peu à la croisée des chemins, alors j’ai hâte de me lancer et de découvrir comment il se comporte sur le marché du mariage. »

Van Dusen a ajouté: « Je pense que ça va être aussi radical, émouvant et aussi beau que les téléspectateurs de la première saison attendent de la série. »

Bien que Regé-Jean Page ne revienne pas en tant que duc d’Hastings la saison prochaine, Phoebe Dynevor, qui incarne Daphne Bridgerton, a déclaré que sa présence se ferait toujours sentir tout au long de la saison deux.

«Je pense qu’il sera certainement beaucoup mentionné. Je pense que nous verrons le bébé », a-t-elle déclaré à TheWrap. « Et nous allons nous concentrer davantage sur sa relation avec la famille Bridgerton. »

