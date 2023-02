Le casting de Bloodshot, le film avec Vin Diesel que Netflix a récupéré et qui est un succès

Netflix

Bloodshot est un drame bourré d’action mettant en vedette Vin Diesel, basé sur un roman graphique et doté d’un casting de luxe. Rencontrez les acteurs !

© IMDbVin Diesel dans le rôle de Bloodshot

Injecté de sang suit l’histoire d’un soldat ressuscité qui est contrôlé par ses souvenirs et possède de grandes capacités physiques qui font de lui le guerrier parfait grâce à l’utilisation de la nanotechnologie qui le reconstruit à chaque fois qu’il est blessé, il a aussi une force et une férocité redoutables. Ray Garrison ne veut pas vraiment cette vie pour lui-même mais retourner auprès de sa femme.

c’est l’histoire de Injecté de sang, un film sorti en 2020 basé sur un roman graphique qui n’a pas bien marché au box-office international. Cependant, Netflix a un oeil pour ce genre de contenu et a décidé de donner cette histoire et la magie de la Géant du streaming Il n’a pas manqué de faire du film réalisé par Dave Wilson un succès de vues.

+ Le casting de Bloodshot

Guy Pearce est le Dr Emil Harting

C’est un acteur anglais de 55 ans qui a une vaste expérience à Hollywood. Son premier succès au cinéma a été de jouer dans Les aventures de Priscille,Rreine du désert en 1994. Dès lors, il commence à jouer dans de nombreuses productions américaines, dont LA Confidential, Memento, Le Comte de Monte Cristo et La machine à remonter dans le temps. Parallèlement, il continue à jouer dans des pièces de théâtre en Australie et dans d’autres projets. Il vit actuellement à Melbourne.

Sam Heughan est Jimmy Dalton

C’est un interprète britannique de 40 ans avec une grande reconnaissance internationale, notamment pour son travail sur la série télévisée Étranger. Sur grand écran, sa carrière professionnelle débute en 2001 et ses dernières apparitions à ce sujet sont dans des titres Quand la lumière des étoiles se termine, l’espion qui m’a largué et Injecté de sang. Il a également une longue histoire dans le monde du théâtre.

Eiza Gonzalez est KT

C’est une actrice et chanteuse mexicaine de 33 ans connue principalement pour ses rôles dans la série Lola : Il était une fois, Rêve de moi et Les vrais amours. Il a obtenu une grande reconnaissance internationale en jouant Santanico Pandemonium dans la série originale Network Le roi et Du crépuscule à l’aube : la série de Netflix, basé sur le film du même nom. Il a fait ses débuts au cinéma dans le film d’action Bébé conducteur. Cela faisait aussi partie de la saga Rapide et furieux, Godzilla contre. Kong et Alita : ange de combat.

Vin Diesel est injecté de sang

On ne présente plus cet Américain de 55 ans qui est l’une des grandes vedettes du cinéma hollywoodien. Il est actif depuis 1990 avec un petit rôle dans Réveils. L’acteur est devenu un nom associé aux films d’action où il a participé à des titres tels que Fast and Furious, xXx, Les Chroniques de Riddick, Le Dernier Chasseur de Sorcières et Gardiens de la Galaxie, parmi de nombreux autres films. Diesel est le fondateur des sociétés de production cinématographique One Race Films, Race Track Records et de la société de jeux vidéo Tigon Studios.

