Le casting d’Avatar: le dernier maître de l’air annonce une réunion virtuelle

Une nouvelle rencontre virtuelle de la distribution vocale de l’une des séries animées les plus réussies de ces dernières années a été annoncée, «Avatar: le dernier maître de l’air».

Bien qu’il ait mis fin à ses émissions il y a plus de dix ans, ‘Avatar: le dernier maître de l’air’ Elle est restée l’une des séries les plus populaires, car elle savait combiner une histoire simple avec un récit relativement complexe.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Avatar: The Last Airbender »: l’épisode pilote est disponible sur YouTube

Au fil des ans, les voix qui ont donné vie aux personnages principaux de la série, Prince Zuko, Aang, Katara, Sokka et Toph, ont été salués pour leurs superbes performances et leur chimie. Maintenant, il a été annoncé qu’ils auront une réunion virtuelle pour discuter de leur expérience dans la série et de l’héritage de celle-ci.

L’acteur, Dante Basco, qui donne la parole à Zuko sur la série en anglais, a annoncé la réunion de la distribution à travers son Twitter. L’événement aura lieu le 9 janvier et les billets sont déjà en vente.







Vous pourriez aussi être intéressé par: « Avatar: le dernier maître de l’air » partage un regard sur les coulisses d’Agni Kai

Les acteurs qui participeront sont, Basco, Jack De Sena (Sokka), Cricket Leigh (Mai), Michaela Murphy (Toph), Griffon gris (Azula) et Olivia Piratage (Ty Lee), ainsi que quelques invités surprises qui seront annoncés lors de l’événement.

D’autre part, la série de ‘Avatar’ a connu une résurgence au cours des derniers mois après avoir atteint la plate-forme de Netflix pour la première fois tout comme la série suite, ‘La légende de Korra’.