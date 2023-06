Le casting controversé de Mel Gibson dans le spin-off de John Wick The Continental adressé par le producteur

Le Continental arrive plus tard cette année pour étendre l’univers de John Wick, et la série apporte de nouveaux personnages, dont Cormac, le propriétaire de The Continental, qui est joué par Mel Gibson. Naturellement, le casting de Gibson, qui a été entouré de nombreuses controverses ces dernières années, a provoqué de nombreuses réactions négatives en ligne, mais le producteur exécutif Basil Iwanyk a récemment défendu la décision, notant à IGN que le passé de Gibson n’avait même pas été évoqué.







« Il n’y avait tout simplement pas de considération à ce sujet. Non. Je pense qu’il correspondait au rôle, il correspondait à ce dont nous avions besoin en fonction de son passé cinématographique. Et je laisserai les autres débattre des autres choses parce que ce n’est pas un noir et – problème blanc, et je ne veux pas être mordu par le son et appâter. C’est un jeu difficile à aborder. J’ai mes propres croyances personnelles dans la vie et ainsi de suite, mais je suis ici pour divertir. Et plus tôt dans ma carrière, je n’ai pas été si prudent. Mais il y a un poids qu’il a apporté, les choses qu’il a apportées de ses rôles passés et ce qu’il a fait dont nous avions besoin pour ce rôle. Et je ne pense pas que quelqu’un aurait pu mieux s’adapter, disons-le comme ça, juste avec ses côtelettes et son expérience. »

Mel Gibson était l’une des plus grandes stars d’Hollywood des années 1980 au milieu des années 2000, avec des films comme le Arme mortelle franchise, son oscarisé Un cœur brave et plus. Les choses ont commencé à mal tourner après la sortie de La passion du Christ, que Gibson a réalisé. Le film a été frappé par des allégations d’antisémitisme, quelque chose qui est venu hanter l’acteur les années suivantes à la suite d’incidents dans sa vie personnelle. Bien qu’il ait réussi à obtenir quelques rôles au cours de la dernière décennie, Gibson a été principalement mis sur liste noire par Hollywood, faisant son apparition dans Le Continental une telle pomme de discorde pour beaucoup.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

En rapport: The Continental: Peacock dévoile les premières images de la série préquelle de John Wick







Le Continental plongera dans le passé de la franchise John Wick.

Paon

Le monde de John Wick semblait avoir pris fin avec le quatrième volet de la franchise, mais comme c’est généralement le cas, l’histoire se dirige maintenant vers de nouvelles directions inattendues. Le premier d’entre eux sera Le Continentalqui remonte dans le temps avant les films pour en savoir un peu plus sur le tristement célèbre hôtel et ses habitants meurtriers.

Le ContinentalLa production de a changé plusieurs fois par rapport à son annonce initiale, mais a finalement décidé d’être un événement en trois parties sur Peacock en septembre. La première bande-annonce de la mini-série a donné un aperçu de ce à quoi on peut s’attendre, mais il y a encore beaucoup d’inconnues sur le dernier ajout à la John Wick la franchise. Le spectacle mettra en vedette des versions plus jeunes de réguliers John Wick personnages Winston et Charon, interprétés respectivement dans les films par Ian McShane et le regretté Lance Reddick, et feront une plongée profonde dans la mythologie de l’hôtel.