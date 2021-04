Le «  casse-tête de la noix du Brésil  » résolu par des chercheurs

Les scientifiques ont enfin percé l’un des mystères les plus insensés de la physique: pourquoi les noix du Brésil trouvent-elles toujours leur chemin vers le haut du sac?

Si vous avez déjà plongé la main dans un paquet de noix mélangées, vous avez peut-être remarqué que vous trouvez toujours les plus grosses noix, comme les noix du Brésil, en haut. Il en va de même pour les articles plus gros dans les boîtes de céréales – les particules de dimensions variables ont tendance à se séparer par taille, les articles plus gros remontant vers le haut.

Mais maintenant, avec l’utilisation d’images 3D accélérées et de sérieuses bousculades de paquets, les scientifiques ont enfin montré comment fonctionne «l’effet noix du Brésil».

En secouant un mélange de cacahuètes et les noix du Brésil, avec les noix du Brésil placées en bas, et en prenant une radiographie 3D après chaque secousse, les scientifiques ont découvert les forces derrière la montée inévitable des noix du Brésil.

Le secret, disent-ils, réside dans l’orientation des plus gros écrous.

« De manière critique, l’orientation de la noix du Brésil est la clé de son mouvement ascendant », explique Parmesh Gajjar, auteur principal de l’étude, chercheur associé à l’Université de Manchester en Angleterre, dit dans un communiqué . « Les noix du Brésil commencent initialement à l’horizontale mais ne commencent à monter qu’après avoir tourné suffisamment vers l’axe vertical. » Les plus petites noix se bousculent contre les côtés des plus grosses, ce qui rend de plus en plus probable que les plus grosses tournent.

Une fois que les noix du Brésil pointent vers le haut – après environ 50 secousses de paquets, selon l’étude – plus d’espace est libéré pour que les noix plus petites tombent sur le côté avec des secousses successives. Le flux descendant ultérieur des petits écrous force les plus gros vers le haut.

Ainsi, au moment où un paquet typique de noix mélangées arrive sur les étagères des épiceries, il a été suffisamment bousculé pour avoir tout son plus gros contenu en haut.

La découverte a des applications au-delà des noix, cependant. Les résultats pourraient s’avérer utiles dans un large éventail d’industries.

« Cela nous permettra de mieux concevoir des équipements industriels pour minimiser la ségrégation de taille, conduisant ainsi à des mélanges plus uniformes », a déclaré Gajjar. « Ceci est essentiel pour de nombreuses industries – par exemple, assurer une distribution uniforme des ingrédients actifs dans les comprimés médicinaux, mais aussi dans la transformation des aliments, les mines et la construction. »

Les chercheurs ont publié leurs résultats le 19 avril dans la revue Rapports scientifiques .

