Le casque PS5 Pulse 3D fait bonne impression dans Midnight Black – opinion

Sony Casque sans fil Pulse 3D pour PS4 et PS5 est maintenant disponible dans une nouvelle variante de couleur. En plus de la version blanche, qui est d’abord apparue sur le marché, il y a maintenant l’option Minuit Noir ajoutée. La technologie reste la même, mais la différence visuelle fait beaucoup de différence.

Le casque PS5 Pulse 3D désormais disponible en Midnight Black

Le casque officiel de Sony pour la PS5 n’était à l’origine disponible qu’en blanc. Depuis quelque temps, Sony a également commencé à ajouter les accessoires PlayStation 5 à le noir de publier. En plus du contrôleur DualSense, il y a maintenant ça aussi Impulsion 3D dans le bon Minuit Noir.

Si vous êtes intéressé par le nouveau Pulse 3D, vous pouvez l’acheter ici :

Le noir n’est pas toujours noir

Nous avons ça nouveau casque Pulse 3D aimablement mis à disposition par Sony et nous aimerions vous donner notre impression dans cet article. Et cela s’avère très positif à l’avance. Nous aimerions également vous montrer le casque dans toute sa splendeur loin des images publicitaires génériques. De cette façon, vous pouvez voir les nuances de couleur encore plus précisément dans la vie réelle.

© 45secondes.fr

Il existe différentes nuances de couleurs : Ce qui n’est pas si évident à voir au premier coup d’œil : le casque n’est pas complètement noir. Beaucoup plus le noir riche alterne avec un gris foncéafin de ne pas tout uniformiser. Qui déjà le DualSense en noir minuit possède, cela devrait déjà sembler familier. Sony l’a déjà là deux teintes légèrement différentes joué à ça package global cohérent vitrine.

C’est la même chose avec le Pulse 3D. L’extérieur brillant du support et les coques extérieures des oreillettes sont d’un noir riche, tandis que tout l’intérieur du support, y compris les surfaces caoutchoutées, est un peu plus subtil dans le gris foncé.

Le casque noir a l’air vraiment bien

les Traitement des matériaux est le même haute qualité comme avec le casque blanc et le confort de port ne diffère pas non plus, il n’y a donc rien à redire à cet égard. Seule la couleur est nouvelle, et J’aime beaucoup mieux le casque en Midnight Black qu’en blanc. Le mélange de couleurs entre le noir et le gris foncé a du style et est beaucoup plus subtil que le mélange blanc/noir du modèle de base.

Ce n’est peut-être que mon impression personnelle, mais je pense que le casque en noir vous rend indispensable impression supérieure. j’étais déjà de cet avis DualSense, que je préfère également utiliser dans Midnight Black.

© 45secondes.fr

Les deux accessoires se rejoignent un bon et convenable duo. Donc, si vous possédez déjà le DualSense en noir, vous pouvez également accéder en toute confiance au casque noir attraper. Mais même si vous avez juste une préférence pour les couleurs plus foncées, alors le Pulse 3D est le bon choix pour vous. En fin de compte, la décision n’appartient qu’à votre propre goût en termes de couleur.

Dans tous les cas, je suis heureux que Sony propose désormais également les accessoires officiels en noir. Non seulement pour donner aux clients un choix en fonction de leur palette de couleurs préférée, mais aussi parce que le Espoir d’une PS5 noire est augmenté.

© 45secondes.fr

Des accessoires noirs pour une PS5 noire ?

C’est, bien sûr, une ligne de pensée évidente: Sony sort maintenant ses propres accessoires PlayStation en noir, il y en aura donc probablement un aussi PS5 noir venir. J’aimerais bien aussi, mais rien n’a simplement été annoncé à cet égard. Pour le moment, il semble également assez absurde de publier une PS5 dans une couleur supplémentaire où même pas le Demande pour les versions de console déjà disponibles (avec lecteur de disque et numérique) peut être saturé en blanc.

Le prix reste le même

En termes de prix, le Pulse 3D en Midnight Black est exactement au même niveau que la version blanche. Les deux casques coûtent chacun environ 100 euros dans le RRP. Le casque noir n’est pas annoncé comme une édition limitée ou quelque chose de similaire, mais peut simplement être compris comme une extension de la palette de couleurs. Il sera également disponible sur le marché comme d’habitude, sans limite.

© 45secondes.fr

Jouez sur la PS5 avec l’audio 3D

Pourquoi devriez-vous utiliser le Pulse 3D ? Un de La caractéristique principale de la PS5 est le son 3D et le casque Pulse 3D a été spécialement conçu pour cette fonctionnalité PS5. Donc tu entends exactement d’où viennent les bruits du jeu. La meilleure façon d’utiliser le Pulse 3D est avec la PS5, mais il est également compatible avec la PS4 ou d’autres appareils tels que les PC, les ordinateurs portables, etc. De plus, le Fonction antibruit des deux microphones intégrés garantissant que vous pouvez toujours être entendu dans le chat vocal avec une qualité de voix claire et sans bruits dans le jeu.

© 45secondes.fr

Le Pulse 3D est un excellent casque polyvalent

Comme déjà dit, était rien n’a changé dans la technologie du casque. Je m’abstiens donc de remonter plus loin, mais j’en profite pour vous rencontrer notre essai Recommandez où vous pouvez tout savoir en utilisant l’exemple de la variante blanche. Lors du test, le Pulse 3D a convaincu excellent casque polyvalent, qui fait l’éloge du son, de la qualité du microphone, du confort de port et du rapport qualité / prix. Même sous forme de vidéo nous avons testé le casque de plus près :